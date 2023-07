Απαγορευμένα πυρομαχικά διασποράς στην Ουκρανία - Σύγχυση για το αν έχει χρησιμοποιήσει ήδη ή θα προμηθευτεί σύντομα από τις ΗΠΑ

Θα «εμπλουτιστεί» η φαρέτρα των Ουκρανών με απαγορευμένα πυρομαχικά διασποράς μέσω ΗΠΑ;

Αυτό το ερώτημα για τη χρήση πυρομαχικών διασποράς στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει αναδειχθεί έντονα στην δημοσιότητα μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων. Σύμφωνα με τους New York Times οι ΗΠΑ πρόκειται να προμηθεύσουν τον ουκρανικό στρατό με αμφιλεγόμενα πυρομαχικά διασποράς, ωστόσο η Washington Post ανέφερε προ ημερών πως οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ήδη τις διεθνώς απαγορευμένες νάρκες διασποράς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) διαπίστωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα χρησιμοποιούν νάρκες διασποράς. Τα όπλα κατά προσωπικού είναι διεθνώς απαγορευμένα, μεταξύ άλλων και από το Κίεβο, λόγω των καταστροφικών τους επιπτώσεων στους αμάχους.

Russian war crimes should not justify Ukrainian ones: evidence mounts that Ukrainian forces are also using anti-personnel landmines despite their long-term deadly consequences for civilians. https://t.co/8bOK0Pn1gd