Ουκρανία: Δύο τραυματίες από επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας σε δικαστήριο του Κιέβου

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης ενός βομβιστή αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο.

Ένας άνδρας ζωσμένος με εκρηκτικά πήγε σε ένα δικαστήριο του Κιέβου και τα πυροδότησε. «Ο δράστης πέθανε επί τόπου. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, ανατινάχθηκε», έγραψε στα social media ο υπουργός Κλιμένκο, διευκρινίζοντας ότι οι τραυματίες είναι αστυνομικοί.

Η έκρηξη, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε ανησυχία στην περιοχή και στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, αφού φαίνεται ότι ο άνδρας ανατινάχθηκε κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο δικαστήριο.

