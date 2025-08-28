ΔΙΕΘΝΗ
Αντιδράσεις για την αεροπορική εταιρεία που θα ζητά από τους υπέρβαρους επιβάτες να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση

Με τη νέα πολιτική της Southwest Airlines, η αγορά της δεύτερης θέσης θα είναι υποχρεωτική πριν την πτήση και η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Unsplash
Η Southwest Airlines προχωρά σε αλλαγές στην πολιτική της σχετικά με τους υπέρβαρους επιβάτες των πτήσεων της που δεν χωρούν άνετα μέσα σε μία θέση με δύο μπράτσα και προκαλεί αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, από τις 27 Ιανουαρίου 2026, όσοι επιβάτες χρειάζονται περισσότερο χώρο θα πρέπει να αγοράζουν μια επιπλέον θέση εκ των προτέρων.

Σήμερα, οι επιβάτες αυτοί μπορούν είτε να πληρώσουν εκ των προτέρων για μια δεύτερη θέση και να αιτηθούν επιστροφή χρημάτων αργότερα, είτε να ζητήσουν στο αεροδρόμιο μια δωρεάν δεύτερη θέση εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Με τη νέα πολιτική, η αγορά της δεύτερης θέσης θα είναι υποχρεωτική πριν την πτήση και η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, επιστροφή θα δίνεται μόνο αν κατά την αναχώρηση υπάρχει τουλάχιστον μία κενή θέση στο ίδιο επίπεδο τιμής με αυτές που αγοράστηκαν και αν ο επιβάτης υποβάλει το αίτημα εντός 90 ημερών από την πτήση. Αν η θέση δεν έχει αγοραστεί εκ των προτέρων, ο επιβάτης θα πρέπει να την πληρώσει στο αεροδρόμιο ή θα επαναπρογραμματιστεί σε άλλη πτήση σε περίπτωση πλήρους πληρότητας.

Η Southwest δηλώνει πως η αλλαγή γίνεται ενόψει της μελλοντικής εφαρμογής καθορισμένων θέσεων επιβίβασης, αφού το αεροπορικό σχήμα της παραδοσιακά επέτρεπε ελεύθερη επιλογή θέσης μετά την επιβίβαση.

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας Τζέισον Βον, που παρέχει συμβουλές και ταξιδιωτικά tips , υποστηρίζει πως η υφιστάμενη πολιτική συνέβαλε σε μια πιο άνετη εμπειρία πτήσης για τους υπέρβαρους επιβάτες, αλλά και σε αποδοτικότερη διαχείριση χώρου για όλους. Ωστόσο, εκφράζει ανησυχία πως η νέα πολιτική θα επιδεινώσει την κατάσταση για όλους, προσθέτοντας:

«Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει την εμπειρία πτήσης χειρότερη για τον καθένα.»

Η αλλαγή αυτή προστίθεται σε σειρά πρόσφατων αναπροσαρμογών της Southwest, που περιλαμβάνουν το τέλος της δωρεάν επιλογής θέσης κατά την επιβίβαση και την επιβολή τελών για παραδοτέα αποσκευές, με στόχο την αύξηση εσόδων και την αντιμετώπιση πιέσεων από επενδυτές.

Η αεροπορική εταιρία τονίζει πως οι πελάτες που χρειάζονται επιπλέον χώρο θα πρέπει να αγοράζουν τη δεύτερη θέση κατά την κράτηση της πτήσης και να πληρώνουν τυχόν επιπλέον τέλη.

Με πληροφορίες από Sky News

