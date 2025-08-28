ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Νεκρός ο γαμπρός σε γάμο από εορταστικούς πυροβολισμούς

Θεία του 23χρονου θεωρείται ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τουρκία: Νεκρός ο γαμπρός σε γάμο από εορταστικούς πυροβολισμούς Facebook Twitter
Συγγενής του γαμπρού σε τουρκικό γάμο φέρεται να πυροβόλησε για να γιορτάσει το γεγονός, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 23χρονο / Φωτ.: Unsplash
0

Νεκρός ανήμερα του γάμου του κατέληξε νεαρός άνδρας στην Τουρκία, όταν τραυματίστηκε από εορταστικούς πυροβολισμούς, που εθιμοτυπικά τηρούνται σε μεγάλο βαθμό, σε παραδοσιακά γλέντια.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, κάποιος από τους καλεσμένους στον γάμο φέρεται να πυροβόλησε για να γιορτάσει το γεγονός, τραυματίζοντας τον 23χρονο γαμπρό, ο οποίος λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε την επομένη του γάμου του, σε ένα χωριό στην Κερασούντα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συγγενής του γαμπρού και ειδικότερα, μία θεία του, θεωρείται ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, κατά τις ίδιες πηγές.

Κυρίως στις περιοχές που τηρούν τις παραδόσεις στις γιορτές με έθιμα όπως οι πυροβολισμοί, τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα από πυροβολισμούς είναι συχνό φαινόμενο στην Τουρκία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι παράνομα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και άλλα δύο τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν, σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διεθνή / Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών που έτρεχε με 225 χιλιόμετρα την ώρα - Ανέβασε και βίντεο στα social

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση και αποσπάσματα από ομιλία του Τούρκου προέδρου να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τραμπ κατά Σόρος: Τον κατηγορεί για εκβιασμό, διαφθορά και «υποστήριξη βίαιων διαδηλώσεων»

Διεθνή / Τραμπ κατά Σόρος: Τον κατηγορεί για εκβιασμό, διαφθορά και «υποστήριξη βίαιων διαδηλώσεων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στον δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος και τον γιο του Άλεξ, ζητώντας να κατηγορηθούν για «οργανωμένο έγκλημα» λόγω φερόμενης στήριξης διαδηλώσεων στις ΗΠΑ.
LIFO NEWSROOM
Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Διεθνή / Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη χρήση της ναυτικής βάσης Great Lakes για επιχειρήσεις της ICE και πιθανή αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στο Σικάγο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον κυβερνήτη του Ιλινόις.
LIFO NEWSROOM
Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί στα εστιατόρια, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Διεθνή / Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Τα εστιατόρια προτείνουν μοναδικούς συνδυασμούς φαγητών και νερών, όπως με τα κρασιά - Τι καθορίζει σύμφωνα με τους ειδικούς την γεύση του νερού
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Διεθνή / Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Ο αμερικανικός στόλος ενισχύει την παρουσία του στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό με 8 πολεμικά πλοία για «αντιναρκωτικές επιχειρήσεις», ενώ ο Νικολάς Μαδούρο κινητοποιεί στρατό και πολιτοφυλακές
LIFO NEWSROOM
Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Διεθνή / Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στο Λόμας ντε Ζαμόρα, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή του
LIFO NEWSROOM
Αν πετύχει το πραξικόπημα με τη Λίσα Κουκ οι διορισμένοι του Τραμπ θα μπορούσαν ελέγχουν τη Fed για δεκαετίες

Διεθνή / Αν πετύχει το πραξικόπημα με τη Λίσα Κουκ οι διορισμένοι του Τραμπ θα μπορούσαν ελέγχουν τη Fed για δεκαετίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να απομακρύνει μέλη της Fed και να τοποθετήσει πιστούς συνεργάτες - Τι σημαίνει η κίνηση αυτή για την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και τα επιτόκια
LIFO NEWSROOM
Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπουνγκα μπουνγκα» του Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Διεθνή / Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Η αξία του ακινήτου εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ και αν επιτευχθεί πώληση σε αυτή την τιμή, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Ζοχράν Μαμντάνι: Ο «αυτοαπασχολούμενος ράπερ» που διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Μαμντάνι ή «αυτοαπασχολούμενος ράπερ»: Η καλλιτεχνική ταυτότητα του μεγάλου φαβορί για τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη

Ο πιθανός επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που κάποτε ράπαρε για την κοινή του καταγωγή «με ένα τσαπάτι» - Η σχέση του με την Τέχνη και οι συνεργασίες του
LIFO NEWSROOM
 
 