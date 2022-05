Άνδρας μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένη γυναίκα πέταξε τούρτα στη Μόνα Λίζα

Άνδρας μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένη γυναίκα με αναπηρικό αμαξίδιο, πέταξε μία τούρτα στον πίνακα της Μόνα Λίζα στον Λούβρο.

Το συμβάν έγινε γρήγορα viral παρά το γεγονός ότι η τούρτα δεν προκάλεσε καμία ζημιά στον πίνακα αφού κατέληξε στο προστατευτικό τζάμι.

O δράστης περούκα και προς έκπληξη των άλλων παρευρισκόμενων, ξαφνικά σηκώθηκε από το αμαξίδιο, πλησίασε την Τζοκόντα και πέταξε την τούρτα.

Οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του μουσείου έσπευσαν να απομακρύνουν τον άνδρα από την αίθουσα, ενώ όσοι ήταν παρόντες συνέχισαν να φωτογραφίζουν ασταμάτητα.

Ο πίνακας, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε μεταξύ 1503 και 1519 από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, δεν επηρεάστηκε επειδή ήταν εκτεθειμένος και προστατευμένος από γυαλί ασφαλείας.

Παρά την έκπληξη όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πιο απρόσιτη αίθουσα του μουσείου, η οποία είναι πάντα κατάμεστη από τουρίστες, το περιστατικό δεν κλιμακώθηκε.

Όπως φαίνεται σε μερικά από τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα socila media, οι υπάλληλοι της ασφάλειας του Λούβρου έσπευσαν να απομακρύνουν τον δράστη από το κτίριο και να καθαρίσουν το τζάμι.



Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM