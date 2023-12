Ανατροπή για τη «χειρότερη μητέρα της Αυστραλίας» που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία των παιδιών της

Η Κάθλιν Φόλμπιγκ κάποτε χαρακτηρίστηκε ως «η χειρότερη μητέρα της Αυστραλίας» και φυλακίστηκε για τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών της. Ωστόσο αποφυλακίστηκε, έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Ουαλίας, ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για τη φυλάκιση της, δεν ήταν «αξιόπιστα».

Συγκεκριμένα, η καταδίκη της 56χρονης πρώην κρατούμενης για δολοφονία ακυρώθηκε, αφού έλαβε χάρη και αποφυλακίστηκε από την πολιτειακή κυβέρνηση τον Ιούνιο, έχοντας ήδη περάσει 20 χρόνια στη φυλακή. Η ίδια μάλιστα κατά την αποφυλάκισή της, δήλωσε πως «οι αποδείξεις της αθωότητάς της αγνοούνταν και απορρίπτονταν επί δεκαετίες».

«Το σύστημα προτίμησε να κατηγορήσει εμένα, αντί να δεχτεί ότι μερικές φορές τα παιδιά μπορούν να πεθάνουν ξαφνικά και απροσδόκητα», ανέφερε σε δηλώσεις της, έξω από το δικαστήριο την Πέμπτη. Η υπόθεση της από πολλούς, έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της δικαιοσύνης στην Αυστραλία.



Η καταδίκη της, αφορούσε τους θανάτους των τεσσάρων νήπιων παιδιών της, τα οποία πέθαναν ξαφνικά μεταξύ 1989 και 1999, σε ηλικία μεταξύ 19 ημερών και 18 μηνών. Οι κατήγοροι στη δίκη της ισχυρίστηκαν ότι η Κάθλιν Φόλμπιγκ, τα είχε πνίξει.



Η υπόθεση στηρίχθηκε σε έμμεσες αποδείξεις, χρησιμοποιώντας τα ημερολόγια της, τα οποία δεν εξετάστηκαν ποτέ από ψυχολόγους ή ψυχιάτρους, με αποτέλεσμά να παρουσιαστεί ως μία ασταθής μητέρα. Το 2003 καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκιση, για τους φόνους της Σάρα, του Πάτρικ της Λάουρα και του Κέιλεμπ.

Νωρίτερα αυτή τη χρονιά, μια νέα έρευνα για την υπόθεσή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν αμφιβολίες για την ενοχή της, λόγω επιστημονικών ευρημάτων. Σύμφωνα με αυτά, τα παιδιά της θα μπορούσαν να έχουν πεθάνει από φυσικά αίτια, λόγω απίστευτα σπάνιων γονιδιακών μεταλλάξεων.



Αυτά τα νέα στοιχεία, οδήγησαν στην απαλλαγή της από όλες τις κατηγορίες την Πέμπτη, δήλωσε ο αρχιδικαστής Andrew Bell. Η νομική ομάδα της, επιβεβαίωσε ότι θα ζητήσει αποζημίωση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το ποσό.



Η υπόθεση απασχόλησε την παγκόσμια κοινή γνώμη και οδήγησε σε κατηγορίες, ότι το νομικό σύστημα της Αυστραλίας αργεί να ανταποκριθεί στην προηγμένη επιστήμη. «Είμαι ευγνώμων που η ενημερωμένη επιστήμη και η γενετική, μου έδωσαν απαντήσεις για το πώς πέθαναν τα παιδιά μου», δήλωσε η Κάθλιν Φόλμπιγκ.



«Ωστόσο, ακόμη και το 1999, είχαμε νομικές απαντήσεις για να αποδείξουμε την αθωότητά μου. Οι εισαγγελείς πήραν τα λόγια μου και τα έστρεψαν εναντίον μου. Ελπίζω ότι κανένας άλλος, δεν θα χρειαστεί ποτέ να υποφέρει ξανά, όπως υπέφερα εγώ», κατέληξε.

Kathleen Folbigg was once branded as Australia’s worst female serial killer, but today, she was cleared of killing her four young children after a 20-year-long battle for justice.



Friend and supporter Peter Yates joins us. pic.twitter.com/S2d8GXkFhL