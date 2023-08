Αυστραλία: Τους προσκάλεσε σε γεύμα με μανιτάρια και πέθαναν- «Ήταν ατύχημα» λέει on camera

Μια γυναίκα από την Αυστραλία που μαγείρεψε μοσχαρίσιο γουέλινγκτον με μανιτάρια, προκαλώντας τον θάνατο τριών εξ αγχιστείας συγγενών της, δήλωσε στην αστυνομία ότι ήταν ατύχημα.

Η αστυνομία της Αυστραλίας πιστεύει ότι τα θύματα έφαγαν μανιτάρια «death cap» (θανατίτη) - τα οποία είναι άκρως θανατηφόρα σε περίπτωση που καταναλωθούν. Στην κατάθεσή της, η Έριν Πάτερσον δήλωσε ότι χρησιμοποίησε κάποια αποξηραμένα μανιτάρια, αλλά δεν γνώριζε ότι ήταν δηλητηριώδη.

«Νιώθω συντετριμμένη σκεπτόμενη ότι αυτά τα μανιτάρια πιθανώς συνέβαλαν στην ασθένεια που υπέστησαν οι αγαπημένοι μου», δήλωσε η 48χρονη. «Θέλω πραγματικά να επαναλάβω ότι δεν είχα κανέναν απολύτως λόγο να βλάψω αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούσα, ήταν ατύχημα».

After it was claimed Erin Patterson's ‘mushroom lunch’ caused the death of three people, it's now been reported that she may have gone missing.



Let's explore this case a little further... pic.twitter.com/n7UsKsXXuf