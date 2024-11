The Rolling Stone για τη νίκη Τραμπ: Η Αμερική εξέλεξε έναν καταδικασμένο εγκληματία ως πρόεδρο 

«Η Αμερική εξέλεξε έναν καταδικασμένο εγκληματία ως πρόεδρο», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού «The Rolling Stone», την επομένη της νίκης Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές.

Η φωτογραφία του νέου προέδρου που συνοδεύει το editorial άρθρο του The Rolling Stone, δείχνει τον Τραμπ με φόντο το καταγάλανο ουρανό της Πενσυλβάνια, να φορά το κόκκινο MAGA καπέλο του, ενώ στο πρόσωπό του έχει τη γνωστή, μοχθηρή του έκφραση.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε εύκολα την Κάμαλα Χάρις και κέρδισε μια δεύτερη θητεία - που υπόσχεται να είναι πιο σκληρά αυταρχική από την πρώτη», γράφει ο υπότιτλος του άρθρου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ –ο δύο φορές παραπεμφθείς πρώην πρόεδρος, πραξικοπηματίας της 6ης Ιανουαρίου, καταδικασμένος εγκληματίας, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση και άνθρωπος που κακοδιαχειρίστηκε την οικονομική κατάρρευση του 2020 και την καταστροφή του κορωνοϊού που σκότωσε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε αυτή τη χώρα– έπεισε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να του δώσουν άλλη μια θητεία στον Λευκό Οίκο», ξεκινάει καταγγελτικά το άρθρο του Rolling Stone και συνεχίζει:

«Μετά από μια εκστρατεία που σημαδεύτηκε από εθνικισμό, ανοιχτό φανατισμό και επίδοξο αυταρχισμό, ο Τραμπ θριάμβευσε επί της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, παρόλο που τον κατήγγειλαν αρκετοί από αυτούς που συνεργάστηκαν πιο στενά μαζί του στην πρώτη του θητεία ως “φασίστα”. Ο 45ος πρόεδρος θα γίνει ο 47ος στα τέλη Ιανουαρίου. Ο Τραμπ προηγήθηκε νωρίς την Τρίτη και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, προστατεύοντας τη Βόρεια Καρολίνα και τη Τζόρτζια προτού γκρεμίσει το «μπλε τείχος» των Δημοκρατικών στην Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν».

