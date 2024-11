Ο αυξανόμενος κίνδυνος της «μηχανής παραπληροφόρησης» του Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ πέρασε την ημέρα των εκλογών στο X, επαινώντας τους άνδρες, ενισχύοντας συνωμοσίες κατά των μεταναστών και κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για νοθεία στην ψηφοφορία.

Όλες αυτές οι κινήσεις ήταν αρκετά συνεπείς με τη δράση του δισεκατομμυριούχου, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ και μοιάζει σαν να λειτουργεί όπως μια μηχανή παραπληροφόρησης υπέρ των θέσεων του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Όταν ήταν σαφές, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ότι ο Τραμπ θα κέρδιζε, ο Μασκ είπε στους οπαδούς του: «Εσείς είστε τα μέσα ενημέρωσης, τώρα».

Μια τέτοια δήλωση θα φάνταζε αστεία ακόμη και πριν από έναν μήνα, όταν οι εκτιμήσεις έδειξαν ότι το X, πρώην Twitter, είχε πέσει σχεδόν 80% σε αξία από τότε που ο Μασκ αγόρασε την πλατφόρμα για 44 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Μέχρι τη μετατροπή της σε X, η πλατφόρμα θεωρούνταν από κάποιους ως ένας «ζωντανός» χώρος στο διαδίκτυο που ο Μασκ -όπως πολλοί θεωρούν- μετέτρεψε σε κάτι πολύ διαφορετικό απ' αυτό που σηματοδοτούσε μέχρι το 2022 το πολυσυλλεκτικό Twitter.

Αλλά αφότου ο Μασκ ξόδεψε τουλάχιστον 119 εκατομμύρια δολάρια για να εκλεγεί ο Τραμπ και μετέτρεψε την πλατφόρμα του σε τηλεβόα της θεωρίας MAGA (Make America Great Again) - και μετά κέρδισε ο Τραμπ - η πραγματική αξία του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει να παίρνει νέα μορφή. Από την ημέρα που ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Twitter, ο Μασκ υποσχέθηκε να κάνει την ελευθερία του λόγου επίκεντρο της πλατφόρμας. Καθάρισε -με χιλιάδες απολύσεις- το προσωπικό εμπιστοσύνης και ασφάλειας της εταιρείας, δημιουργώντας ένα προηγούμενο που ακολούθησαν και άλλες εταιρείες κοινωνικών μέσων. Περισσότερη ελευθερία του λόγου στο Χ, σήμαινε αυτομάτως περισσότερη παραπληροφόρηση και εναγκαλισμό της δεξιάς πολιτικής.

Το X δεν είναι σίγουρα η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά καθώς άλλες μεγάλες πλατφόρμες συνεχίζουν να αποφεύγουν τον έλεγχο περιεχομένου και ο Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, το X φαίνεται σίγουρα πιο επιδραστικό από ό,τι την περασμένη εβδομάδα.

Από τότε που αγόρασε την πλατφόρμα το 2022, ο Μασκ βοήθησε να μετατραπεί το X σε επίκεντρο εκλογικής παραπληροφόρησης. Με 203 εκατομμύρια οπαδούς, ο Μασκ έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στο X και είναι ο πιο εξέχων προωθητής των αντιμεταναστευτικών θεωριών συνωμοσίας και της δεξιάς προπαγάνδας. Κατόπιν αιτήματος του Μασκ πέρυσι, ο Χ άλλαξε τον αλγόριθμο του ιστότοπου για να τοποθετήσει τις αναρτήσεις του σε ροές περισσότερων ανθρώπων - αναρτήσεις που προέτρεπαν όλο και περισσότερο τους ανθρώπους να μην εμπιστεύονται το αποτέλεσμα των εκλογών. Το μη κερδοσκοπικό Κέντρο για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους εκτιμά ότι οι παραπλανητικές αναρτήσεις του Μασκ σχετικά με τις εκλογές έχουν προβληθεί περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια φορές φέτος.

Έχουν εξαφανιστεί οι προειδοποιητικές ετικέτες που χρησιμοποιούσε κάποτε το Twitter για να επισημάνει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Ο Μασκ αντικατέστησε αυτό το σύστημα με ένα πρόγραμμα ελέγχου γεγονότων που προέρχεται από πλήθος που ονομάζεται Community Notes. Την αποκάλεσε «την καλύτερη πηγή αλήθειας στο Διαδίκτυο». Δυστυχώς, το νέο σύστημα δεν λειτουργεί πολύ καλά.

«Έτσι, αν η ροή στο Twitter πλέον μοιάζει σαν να είναι γεμάτη από δεξιές φωνές και θεωρίες συνωμοσίας, αυτό συμβαίνει γιατί μάλλον έτσι είναι. Δεν είναι ακριβώς μια συντονισμένη προσπάθεια των υπολοχαγών του Μασκ να προωθήσουν τις απόψεις σας προς τα δεξιά. Απλώς έτσι έχει σχεδιαστεί το X αυτές τις ημέρες», γράφει η ιστοσελίδα Vox, σε μία προσπάθεια ανάλυσης του πώς επηρέασε το Χ τις αμερικανικές εκλογές, αλλά και πώς πρόκειται να επηρεάσει την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ στο εξής.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε το Χ στην επανεκλογή του Τραμπ. Επίσης, δεν ξέρουμε τι θα κάνει διαφορετικά ο Μασκ με την πλατφόρμα, καθώς προσβλέπει σε κάποιο ρόλο στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Το πρόβλημα θα επιδεινωθεί επειδή δεν υπάρχουν "προστατευτικά κιγκλιδώματα" αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Darrell West, ανώτερος συνεργάτης στο Brookings Institution. «Όλες οι τάσεις κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση».

Πράγματι, χάρη στην απάθεια των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, το ψέμα στο διαδίκτυο δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο. Και αν είστε στο X, είναι μέρος του παιχνιδιού.

Μέχρι τις εκλογές, οι απόψεις για την τύχη του Χ ήταν ζοφερές. Υπήρχαν πολλές αναφορές σχετικά με τους κινδύνους της εκλογικής παραπληροφόρησης στην πλατφόρμα ή τις αθετημένες υποσχέσεις του Μασκ για το τι θα έκανε μέχρι τώρα ο Χ. Ο αρθρογράφος του Bloomberg, Dave Lee, υποστήριξε ότι η πλατφόρμα απλώς αποτυγχάνει, χάνοντας χρήστες και συνάφεια. Αυτό φαίνεται λιγότερο πιθανό τώρα.

Παρά τις φήμες για τον χαμό του, το X εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο. Η εταιρεία είπε στους διαφημιστές μόλις τον Σεπτέμβριο ότι έχει πάνω από 570 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, εκμηδενίζοντας δεξιές πλατφόρμες όπως το Truth Social και το Rumble, των οποίων οι χρήστες είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι επίσης πολύ μεγαλύτερο από πλατφόρμες όπως το Mastodon και το Blue Sky, στις οποίες κατέφυγαν οι προοδευτικοί αφού ο Μασκ αγόρασε το Twitter.

Εν τω μεταξύ, η Meta είπε πρόσφατα ότι η πλατφόρμα που δημιούργησε για την αντικατάσταση του Twitter, το Threads, έχει 275 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως. Μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πλατφορμών - η Meta άλλωστε, περιορίζει την ποσότητα πολιτικού περιεχομένου στο Τhreads. Έτσι, φαίνεται ότι οι άνθρωποι είτε μένουν στο X είτε συρρέουν σε αυτό για αφιλτράριστες πολιτικές ειδήσεις.

Οι πολιτικές ειδήσεις στο Twitter ήταν περιθωριακές, όπου οι διασημότητες ήταν το βασικό κριτήριο. Οι διασημότητες έφυγαν και τώρα το X είναι η πιο δημοφιλής μεγάλη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να συμβαδίζει με την πολιτική, σύμφωνα με έρευνα της Pew που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο. Υπήρξε επίσης μια μεγάλη κομματική αλλαγή. Οι Δημοκρατικοί κυριάρχησαν ιστορικά στις πολιτικές συζητήσεις στην πλατφόρμα, αλλά το X κυριαρχείται από δεξιές φωνές μόλις τα τελευταία δύο χρόνια. Δημοσιεύσεις από Ρεπουμπλικανούς είναι πολύ πιο πιθανό να γίνουν viral στο X και οι κάποτε δημοφιλείς λογαριασμοί των Δημοκρατικών έχουν δει το κοινό τους να διαλύεται, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Washington Post.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επίσης αλλάξει γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της πλατφόρμας στη δημοκρατία. Ενώ το Twitter είχε κάποτε πλαισιωθεί ως η πλατφόρμα που λογοκρίνει τις συντηρητικές φωνές, το X έχει γίνει το αγαπημένο μέρος των δεξιών για ελευθερία. Μόνο το 17% των Ρεπουμπλικανών πίστευαν ότι το Twitter ήταν καλό για τη δημοκρατία το 2021, αλλά το 53% είπε ότι το X ήταν καλό για τη δημοκρατία το 2024, σύμφωνα με τη μελέτη Pew.

Δεν ξέρουμε αν το X θα αναπτυχθεί ή θα αλλάξει - ή απλώς θα παραμείνει ο ίδιος προβληματικός εαυτός του - καθώς ο Τραμπ ετοιμάζεται να αναλάβει ξανά τα καθήκοντά του. Γνωρίζουμε ότι ο Έλον Μασκ δεν έχει τελειώσει με την πολιτική. Ο Μασκ ήταν στο πλευρό του Τραμπ στο Μαρ-α-λάγκο το βράδυ των εκλογών και υπάρχει καλός λόγος να πιστεύουμε ότι θα δούμε τον ιδιοκτήτη του SpaceX στην Ουάσινγκτον αρκετά σύντομα.

Όσον αφορά την πολιτική, ο Μασκ λέει ότι δεν έχει τελειώσει με τη χρηματοδότηση πολιτικών αγώνων. Σε μια ζωντανή ροή στο X, ο δισεκατομμυριούχος είπε ότι το America PAC του θα «συνεχίσει μετά από αυτές τις εκλογές και θα προετοιμαστεί για τις ενδιάμεσες εκλογές».

Ο Τραμπ στη νικητήρια ομιλία του, είπε: «Έχουμε ένα νέο αστέρι», είπε ο Τραμπ. «Ένα αστέρι γεννιέται - Έλον!»

President-Elect Donald Trump on Elon Musk in his 2024 Victory Speech: “We have a new star… A star is born — Elon.” pic.twitter.com/m1i1DS0HAI