Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Αμβούργου της Γερμανίας έχουν ανασταλεί λόγω της απειλής επίθεσης σε αεροσκάφος από την Τεχεράνη, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο dpa.

#BREAKING : All flights at Germany's Hamburg Airport are suspended due to a threat of an attack on an aircraft from the Iranian capital Tehran, an airport spokeswoman tells dpa. pic.twitter.com/DsqJcDJkAb