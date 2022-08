«Αλληλεγγύη στην Σάνα»- Φινλανδές ποστάρουν βίντεο από πάρτι, για να στηρίξουν την πρωθυπουργό τους

Εκατοντάδες γυναίκες στη Φινλανδία αναρτούν στα social media βίντεο στα οποία διασκεδάζουν, με έναν στόχο: να εκφράσουν τη στήριξή τους στην πρωθυπουργό της χώρας, Σάνα Μάριν.

Η 36χρονη πολιτικός δέχεται επικρίσεις έπειτα από τη διαρροή βίντεο, στα οποία χόρευε και τραγουδούσε σε πάρτι με φίλους της. Ακολούθησε δεύτερο βίντεο, στο οποίο διασκεδάζει σε VIP χώρο γνωστού κλαμπ του Ελσίνκι.

Όμως, τα social media «γεμίζουν» με βίντεο άλλων γυναικών στη Φινλανδία, με το hashtag «Αλληλεγγύη στην Σάνα». Σε αυτά, χορεύουν και διασκεδάζουν, μόνες ή με φίλους τους.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

Κάποιοι από τους επικριτές της Σάνα Μάριν κάλεσαν την πρωθυπουργό να υποβληθεί σε τεστ για την ανίχνευση ναρκωτικών. Η 36χρονη ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υποβλήθηκε σε αυτή την εξέταση και τα αποτελέσματα αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών.

Η Μάριν δήλωσε ότι δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να «χορέψω, να τραγουδήσω, να αγκαλιάσω τους φίλους μου και να πιω αλκοόλ». Ελπίζω, συμπλήρωσε, το 2022 «να είναι αποδεκτό ότι ακόμη και αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις χορεύουν, τραγουδούν και πηγαίνουν σε πάρτι», συμπλήρωσε.

Παρά τις επικρίσεις που δέχεται στο εσωτερικό, αρκετοί εκτός των συνόρων στηρίζουν ανοιχτά την Σάνα Μάριν. Η Φινλανδή πρωθυπουργός είχε έναν καλό λόγο να βγει και να διασκεδάσει, επειδή η χώρα της εντάσσεται στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πολωνός ομόλογός της, Ματέους Μοραβέτσκι.

«Η πρωθυπουργός έχει λόγο να είναι χαρούμενη, λόγω της ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Οπότε, εάν σε αυτή την περίσταση ήπιε λίγο παραπάνω και εξαιτίας αυτού χόρεψε, δεν υπάρχει τίποτα τρομερό σε αυτό», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

Αλλά και ο Γκι Φερχόστατ τοποθετήθηκε δημοσίως υπέρ της Μάριν. «Τα ρωσικά τρολ και οι ακροδεξιοί λαϊκιστές θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ρίξουν στα γόνατα τις δημοκρατίες μας. Μην την πατήσετε. Συνέχισε να χορεύεις Σάνα Μάριν και να πολεμάς τον Πούτιν», έγραψε στο Twitter ο Βέλγος ευρωβουλευτής.

Russian trolls and far-right populists will go after anything to bring our democracies to their knees… Don’t fall for it !

Keep dancing @MarinSanna and keep fighting Putin !https://t.co/dNYmsXhhVb — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 19, 2022

Την ίδια ώρα, το Βίλνιους κάλεσε τη Φινλανδή πρωθυπουργό στο πάρτι για τα 700 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. «Αγαπητή Σάνα Μάριν, μην ακούς τους άλλους, το Βίλνιους λατρεύει το στιλ και τις κινήσεις σου. Την επόμενη χρονιά γιορτάζουμε τα 700α γενέθλιά μας, ακούμε ότι θα γίνει απίθανο πάρτι. Ελπίζουμε να μπορέσεις να έρθεις και να γιορτάσεις μαζί μας, σε στιλ Βίλνιους», ανέφερε tweet που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του οργανισμού τουριστικής ανάπτυξης της λιθουανικής πρωτεύουσας.