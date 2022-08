Το Βίλνιους καλεί την Σάνα Μάριν σε πάρτι- «Μην ακούς τους άλλους, λατρεύουμε το στιλ σου»

Τα βίντεο με την Σάνα Μάριν από πάρτι μπορεί να προκάλεσαν αντιδράσεις στη Φινλανδία, αλλά στο Βίλνιους «λατρεύουν» το στιλ της.

«Μην ακούς τους άλλους», είναι η συμβουλή της πρωτεύουσας της Λιθουανίας προς την Φινλανδή πρωθυπουργό, η οποία συνοδεύεται με μία πρόσκληση σε πάρτι.

Το 2023 το Βίλνιους γιορτάζει τα 700 χρόνια από την ίδρυσή του και η λιθουανική πρωτεύουσα… προσκάλεσε την Σάνα Μαρίν στις εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει έπειτα από τη διαρροή των βίντεο στα οποία η Φινλανδή πρωθυπουργός χόρευε και τραγουδούσε.

«Αγαπητή Σάνα Μάριν, μην ακούς τους άλλους, το Βίλνιους λατρεύει το στιλ και τις κινήσεις σου», ανέφερε tweet που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του οργανισμού τουριστικής ανάπτυξης της λιθουανικής πρωτεύουσας.

«Την επόμενη χρονιά γιορτάζουμε τα 700α γενέθλιά μας, ακούμε ότι θα γίνει απίθανο πάρτι. Ελπίζουμε να μπορέσεις να έρθεις και να γιορτάσεις μαζί μας, σε στιλ Βίλνιους», συμπλήρωνε η ίδια ανάρτηση.

Dear @MarinSanna, don’t listen to others, Vilnius loooooves your style AND moves. Next year we are celebrating our 700th birthday, we hear it’s going to be quite a party. Hope you can come and celebrate with us - Vilnius style ;) https://t.co/XBYJFYSslD pic.twitter.com/z0Esn8ffYk