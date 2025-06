«Αλκατράζ με αλιγάτορες»: Οι ΗΠΑ χτίζουν δομή κράτησης μεταναστών σε τροπικό βάλτο

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για ένα νέο, πιο αυστηρό μεταναστευτικό δόγμα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, η Φλόριντα προχωρά στην ανέγερση μιας νέας δομής κράτησης στο τροπικό έλος των Έβεργκλεϊντς, που ήδη αποκαλείται «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Αυτές τις ημέρες, φορτηγά καταφθάνουν στο σχεδόν εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο Dade-Collier, περίπου 70 χιλιόμετρα έξω από το Μαϊάμι, μεταφέροντας σκηνές, κατασκευαστικά υλικά και φορητές τουαλέτες.

Η εγκατάσταση, που κατασκευάζεται σε απομονωμένη περιοχή γεμάτη κροκόδειλους, φίδια και κουνούπια, παρουσιάστηκε από τον γενικό εισαγγελέα της Φλόριντα, Τζέιμς Ουθμάιερ, ως μια «αποτελεσματική» και «χαμηλού κόστους» λύση.

«Δεν χρειάζονται ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Αν αποδράσουν, τους περιμένουν αλιγάτορες και πύθωνες», δήλωσε χαρακτηριστικά σε βίντεο με ροκ μουσική υπόκρουση που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επιλογή του χώρου έγινε μετά από εκτελεστικό διάταγμα του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, το 2023. Σύμφωνα με αυτό, το κράτος μπορεί να αξιοποιήσει έκτακτες εξουσίες για την αντιμετώπιση της «μεταναστευτικής κρίσης» και την υποστήριξη του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τις απελάσεις.

Η κατασκευή της δομής προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, και ίσως δεν είναι η τελευταία. Ο ΝτεΣάντις προανήγγειλε αντίστοιχες εγκαταστάσεις και στο Camp Blanding, ένα παλιό στρατιωτικό κέντρο στη βόρεια Φλόριντα.

Η πίεση που δέχονται οι αρχές στις ΗΠΑ για την επιτάχυνση των απελάσεων είναι μεγάλη. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κατέγραψε αριθμό ρεκόρ, έχοντας υπό κράτηση 59.000 άτομα. Ο αριθμός ξεπερνά κατά 140% τη χωρητικότητα των υφιστάμενων δομών, σύμφωνα με στοιχεία του CBS News.

We can't have every illegal alien housed in (and filling up) our jails. So, 'Alligator Alcatraz' it is—and we're looking to set up a site at Camp Blanding as well. Florida will be a force multiplier for the federal government and continue to lead the nation in immigration… pic.twitter.com/jTClwDFEos