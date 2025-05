Απόδραση από το Αλκατράζ: Πόσο επηρεάστηκε ο Τραμπ από την ταινία και διέταξε την επαναλειτουργία του

Εν μέσω θύελλας αναρτήσεων στα social media την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να ανοίξει και πάλι το Αλκατράζ, μία από τις πιο διαβόητες φυλακές στην ιστορία των ΗΠΑ που επί δεκαετίες λειτουργεί ως μουσείο.

Η αιφνιδιαστική πρόταση του προέδρου για την επαναφορά του Αλκατράζ ως σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας συνέπεσε με την τηλεοπτική προβολή της ταινίας «Escape from Alcatraz (1979)» από το τοπικό δίκτυο PBS της Φλόριντα. Ο Τραμπ βρισκόταν στο προσωπικό του θέρετρο, το Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, για το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού WLRN 26 στο Μαϊάμι, η εμβληματική ταινία με τον Κλιντ Ίστγουντ προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου και επαναλήφθηκε το πρωί της Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε για ποιο λόγο προτείνει την ανασύσταση της φυλακής, η οποία έχει πάψει να λειτουργεί εδώ και δεκαετίες. Η απάντησή του, χωρίς ιδιαίτερη συνοχή, συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων μια αναφορά στην προσωπική του «κινηματογραφική» διορατικότητα:

«Λογικά έπρεπε να είμαι σκηνοθέτης», είπε αρχικά ο Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς 100% στις ξένες ταινίες που διανέμονται στις ΗΠΑ. «Το Αλκατράζ αντιπροσωπεύει κάτι πολύ ισχυρό, πολύ δυνατό, όσον αφορά τον νόμο και την τάξη. Η χώρα μας χρειάζεται νόμο και τάξη. Το Αλκατράζ είναι, θα έλεγα, το απόλυτο. Το Αλκατράζ, το Σινγκ Σινγκ και το Αλκατράζ – οι ταινίες. Αυτή τη στιγμή είναι μουσείο, το πιστεύετε; Το επισκέπτονται πολλοί».

Reporter: How did you decide to reopen Alcatraz?



Trump: I was supposed to be a movie maker… Nobody ever escaped. One person almost got there but they found his clothing rather badly ripped up, a lot of shark bites… pic.twitter.com/RxQkJ3hho7