Αλεξέι Ναβάλνι: Σε 14 μέρες θα μπορέσει να πάρει τη σορό του η οικογένεια του

Η οικογένεια του Αλεξέι Ναβάλνι θα πάρει σε τουλάχιστον 14 ημέρες τη σορό του επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν.

Η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι ανέφερε σήμερα πως Ρώσοι ερευνητές θα πραγματοποιήσουν μία «πραγματογνωμοσύνη» στη σορό του Ρώσου αντιφρονούντα που θα διαρκέσει τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την παραδώσουν.

«Οι ερευνητές είπαν στους δικηγόρους και τη μητέρα του Αλεξέι ότι δεν θα παραδώσουν τη σορό του, στην οποία θα πραγματοποιείται για 14 ημέρες μια "χημική πραγματογνωμοσύνη"», έγραψε στο Χ η εκπρόσωπος του επικριτή του Κρεμλίνου Κίρα Γιαρμίς.

Από την πλευρά του, ο Ιβάν Ζντανόφ, σύμμαχος του ηγέτη της αντιπολίτευσης, επιβεβαίωσε, επικαλούμενος έναν ερευνητή, πως θα χρειαστούν 14 ημέρες για να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στη σορό του Ναβάλνι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε πριν από τρεις ημέρες στη φυλακή, υπό συνθήκες που παραμένουν μυστηριώδεις.

The investigators told the lawyers and Alexey's mother that they would not give them the body. The body will be under some sort of "chemical examination" for another 14 days.