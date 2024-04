Al Jazeera: «Επικίνδυνα και γελοία ψέματα οι δηλώσεις Νετανιάχου» - Το Ισραήλ θα απαγορεύσει τις εκπομπές του «τρομοκρατικού δικτύου»

Το Al Jazeera καταδικάζει την απαγόρευση της προβολής του στο Ισραήλ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό της χώρας μεταξύ άλλων για «επικίνδυνα και γελοία ψέματα».

Τη Δευτέρα το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει την απαγόρευση προβολής ξένων ΜΜΕ στη χώρα, που υπονομεύουν την ασφάλεια του κράτους, στοχεύοντας φανερά στο Al Jazeera. Συγκεκριμένα λίγες ώρες μετά την ψηφοφορία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως θέλει να «ενεργήσει αμέσως» για να απαγορεύσει την προβολή του «τρομοκρατικού δικτύου» στο Ισραήλ.

«Το τρομοκρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δεν θα μεταδίδεται πλέον στο Ισραήλ. Προτίθεμαι να ενεργήσω αμέσως σε συμφωνία με τον νέο νόμο, προκειμένου να σταματήσω τις δραστηριότητες του δικτύου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και λίγες ώρες μετά ήρθε η απάντηση του Al Jazeera.

Από τη μεριά του το τηλεοπτικό δίκτυο σε ανακοίνωσή του, επέκρινε την «φρενήρη εκστρατεία» που όπως χαρακτηρίζει έχει εξαπολύσει σε βάρος του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Σημειώνεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί ανοιχτά το Al Jazeera πως «έπληξε την ασφάλεια του Ισραήλ» αλλά και πως «συμμετείχε ενεργά στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου».

Τέλος, το τηλεοπτικό δίκτυο «καταδικάζει τις δηλώσεις αυτές, στις οποίες δεν βλέπει παρά επικίνδυνο και γελοίο ψέμα», υπογραμμίζοντας πως καθιστά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου υπεύθυνο για την «ασφάλεια του προσωπικού του» μετά τις συκοφαντικές κατηγορίες του.

The Israeli parliament approved a law granting the government authority to ban foreign news networks, including Al Jazeera. PM Netanyahu pledged to "act immediately" to close the network's local office ⤵️ pic.twitter.com/L2RXOzVi5t