Ακυρώθηκε η συνάντηση Ζελένσκι και αμερικανικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες

Μια προγραμματισμένη συνάντηση στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της αμερικανικής αντιπροσωπείας που περιελάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ακυρώθηκε.

Ο ανταποκριτής του Kyiv Post στην Ουάσινγκτον, Άλεξ Ραουφόγκλου, έγραψε στο X ότι «η συνάντηση στις Βρυξέλλες ακυρώθηκε», επικαλούμενος πηγές, και σημείωσε ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα – μια δήλωση που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πλευρά.

— Alex Raufoglu (@ralakbar) December 3, 2025

Ο λόγος της ακύρωσης δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «συμβιβασμό» μετά από σχεδόν πέντε ώρες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ αργά την Τρίτη, παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εποικοδομητικές, πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές».

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον αντί να συνεχίσουν προς την Ευρώπη ή το Κίεβο για περαιτέρω συνομιλίες.

Ένας Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο NBC News ότι υπάρχουν τρεις αδιαπραγμάτευτοι πυλώνες για τη Μόσχα: «το έδαφος του Ντονμπάς», οι περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και η αναγνώριση από τη Δύση των εδαφικών διεκδικήσεων της Ρωσίας.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι το έδαφος παραμένει «το πιο σημαντικό» ζήτημα: «Ορισμένες αμερικανικές εξελίξεις φαίνονται περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτές... Ορισμένες διατυπώσεις δεν μας ταιριάζουν».