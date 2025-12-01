Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Μακρόν για την Ουκρανία: «Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη δράση του κάθε ηγέτη»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, έχοντας στο επίκεντρο το σχέδιο που προώθησε η κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο θορυβεί τις ευρωπαϊκές χώρες που ανησυχούν για υπερβολικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο ίδιος και ο Μακρόν πέρασαν αρκετές ώρες εξετάζοντας τις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου και στην εξασφάλιση αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας. «Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά αξιόπιστη. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη δράση του κάθε ηγέτη», δήλωσε. Το Σαββατοκύριακο, η διαπραγματευτική ομάδα του Ζελένσκι, με επικεφαλής τον Ρουστέμ Ουμέροφ, πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, πραγματοποίησε εκτενείς συνομιλίες στο Μαϊάμι της Φλόριντα με Αμερικανούς διαπραγματευτές, μεταξύ των οποίων και ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Οι συζητήσεις αυτές είναι «πολύ εποικοδομητικές» σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Αναγκαία μία «διαρκής» ειρήνη στην Ουκρανία

Λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Μακρόν στο Παρίσι, ο Ζελένσκι πήρε μέρος σε μια κοινή τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τον Μακρόν, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κίρ Σταρμερ, τον Ουμέροφ και τον Γουίτκοφ για να εξετάσουν τα αποτελέσματα των συνομιλιών στο Μαϊάμι.

Mετά τις συνομιλίες με τον Μακρόν, ο Ζελένσκι εστίασε ιδιαίτερα στην ανάγκη για «διαρκή» ειρήνη στην Ουκρανία και επέμεινε στον ρόλο όλων των άλλων ηγετών στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι ο ίδιος και ο Μακρόν «θα μιλήσουν σήμερα με άλλους ηγέτες». «Μήπως αυτό περιλαμβάνει και τον Ντόναλντ Τραμπ;», αναρωτιούνται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Κατά τη διάρκεια των πολύωρων συνομιλιών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ αξιολογήσαμε πολλές λεπτομέρειες. Το κύριο θέμα ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Τώρα πολλά εξαρτώνται από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Σήμερα θα μιλήσουμε και με άλλους ηγέτες. Σας ευχαριστώ!», τόνισε ο Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από Kyiv Post, The Guardian