ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Μακρόν για την Ουκρανία: «Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη δράση του κάθε ηγέτη»

Τα πρώτα λόγια του Ουκρανού προέδρου μετά τη συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Μακρόν για την Ουκρανία: «Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη δράση του κάθε ηγέτη» Facebook Twitter
Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, Γαλλία, 1 Δεκεμβρίου 2025 / Φωτ.: EPA/TERESA SUAREZ
0

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, έχοντας στο επίκεντρο το σχέδιο που προώθησε η κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο θορυβεί τις ευρωπαϊκές χώρες που ανησυχούν για υπερβολικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο ίδιος και ο Μακρόν πέρασαν αρκετές ώρες εξετάζοντας τις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου και στην εξασφάλιση αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας. «Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά αξιόπιστη. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη δράση του κάθε ηγέτη», δήλωσε. Το Σαββατοκύριακο, η διαπραγματευτική ομάδα του Ζελένσκι, με επικεφαλής τον Ρουστέμ Ουμέροφ, πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, πραγματοποίησε εκτενείς συνομιλίες στο Μαϊάμι της Φλόριντα με Αμερικανούς διαπραγματευτές, μεταξύ των οποίων και ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Οι συζητήσεις αυτές είναι «πολύ εποικοδομητικές» σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Αναγκαία μία «διαρκής» ειρήνη στην Ουκρανία

Λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Μακρόν στο Παρίσι, ο Ζελένσκι πήρε μέρος σε μια κοινή τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τον Μακρόν, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κίρ Σταρμερ, τον Ουμέροφ και τον Γουίτκοφ για να εξετάσουν τα αποτελέσματα των συνομιλιών στο Μαϊάμι.

Mετά τις συνομιλίες με τον Μακρόν, ο Ζελένσκι εστίασε ιδιαίτερα στην ανάγκη για «διαρκή» ειρήνη στην Ουκρανία και επέμεινε στον ρόλο όλων των άλλων ηγετών στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι ο ίδιος και ο Μακρόν «θα μιλήσουν σήμερα με άλλους ηγέτες». «Μήπως αυτό περιλαμβάνει και τον Ντόναλντ Τραμπ;», αναρωτιούνται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Κατά τη διάρκεια των πολύωρων συνομιλιών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ αξιολογήσαμε πολλές λεπτομέρειες. Το κύριο θέμα ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Τώρα πολλά εξαρτώνται από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Σήμερα θα μιλήσουμε και με άλλους ηγέτες. Σας ευχαριστώ!», τόνισε ο Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από Kyiv Post, The Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελεσίγραφο Τραμπ στον Μαδούρο για να εγκαταλείψει την εξουσία στη Βενεζουέλα

Διεθνή / Τελεσίγραφο Τραμπ στον Μαδούρο για να εγκαταλείψει την εξουσία στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με Αμερικανικά μέσα, ο Τραμπ είπε: «Μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και τους πιο κοντινούς σου, αλλά πρέπει να φύγεις από τη χώρα τώρα», προσφέροντας ασφαλή διέλευση στον Μαδούρο
LIFO NEWSROOM
Ισπανία: Κινητοποιήθηκε ο στρατός για την αφρικανική πανώλη των χοίρων - Από τι προκλήθηκε η νόσος

Διεθνή / Ισπανία: Κινητοποιήθηκε ο στρατός για την αφρικανική πανώλη των χοίρων - Από τι προκλήθηκε η νόσος

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων εξαπλώνεται γρήγορα ανάμεσα στα γουρούνια και τους αγριόχοιρους, αποτελώντας σημαντικό οικονομικό κίνδυνο για την Ισπανία, μία από τις χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές χοιρινού στον κόσμο
LIFO NEWSROOM
Ο Γκάι Πιρς ζητά συγγνώμη για posts κατά του Ισραήλ – Αποχωρεί από τα social media

Διεθνή / Ο Γκάι Πιρς ζητά συγγνώμη για posts κατά του Ισραήλ – Αποχωρεί από τα social media

Ο διάσημος ηθοποιός ζήτησε συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση «παραπληροφόρησης και ψευδών ισχυρισμών» εναντίον του Ισραήλ στα social media, όπου είχε εκφράσει την υποστήριξή του στην Παλαιστίνη
LIFO NEWSROOM
Στη χώρα που θεωρείται πρότυπο ισότητας, οι γυναίκες αναγκάζονται να αποσυρθούν από τη δημόσια ζωή

Διεθνή / Στη χώρα που θεωρείται πρότυπο ισότητας, οι γυναίκες αναγκάζονται να αποσυρθούν από τη δημόσια ζωή

Η Σουηδία έχει θεωρηθεί για δεκαετίες παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ισότητα των φύλων και υπερηφανεύεται για την ελευθερία έκφρασης, ωστόσο, τα στοιχεία για τις γυναίκες πολιτικούς δείχνουν μια διαφορετική εικόνα
LIFO NEWSROOM
 
 