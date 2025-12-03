«Καμία λύση» για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ

«Ουδείς συμβιβασμός» υπήρξε χθες όσον αφορά το ζήτημα των εδαφών της Ουκρανίας τα οποία έχει καταλάβει ο στρατός της Ρωσίας κατά τη συνάντηση που είχαν στη Μόσχα ο Βλαντίμιρ Πούτιν κι ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, συζητούσε επί σχεδόν πέντε ώρες στο Κρεμλίνο με τον ρώσο ηγέτη σχετικά με το σχέδιο της Ουάσιγκτον που παρουσιάστηκε πριν από δύο εβδομάδες και έκτοτε έχει υποστεί εκτενή επεξεργασία σε διαβουλεύσεις με ουκρανούς και ευρωπαίους αντιπροσώπους.

Facebook Twitter Ο Κούσνερ (αριστερά) και ο Γουίτκοφ/Φωτογραφία: EPA

«Μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για κάποια ζητήματα (...), άλλα προκάλεσαν επικρίσεις, όμως το ουσιαστικό είναι πως έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ότι τα μέρη εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους», συνόψισε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικά θέματα Γιούρι Ουσακόφ.

Για το ζήτημα των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών - ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας - «δεν έχουμε καταλήξει ουδέποτε σε συμβιβασμό», δεν έχει εξευρεθεί «καμιά λύση», πάντως «ορισμένες αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συζητηθούν», συμπλήρωσε ο Ουσακόφ.

Χαρακτήρισε τη συζήτηση «χρήσιμη», προειδοποιώντας ωστόσο πως «μένει ακόμη πολλή δουλειά» για να κλειστεί συμφωνία, την ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα επιταχύνουν την προέλασή τους στα μέτωπα.

Μετά τη συνάντησή τους με τη ρωσική ηγεσία στη Μόσχα, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εκτιμάται πως πιθανόν να συναντηθούν σήμερα στην Ευρώπη με ουκρανική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση στο Κίεβο.

«Είμαστε έτοιμοι»

Μερικές ώρες προτού συναντηθεί με τους Αμερικανούς, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε τους Ευρωπαίους, κατηγορώντας τους πως επιδιώκουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και αρχίσει (πόλεμο), είμαστε έτοιμοι», πέταξε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ.

Κι αυτό παρότι ο επικεφαλής του NATO, ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, δήλωνε νωρίτερα πεπεισμένος ότι οι αμερικανικές προσπάθειες θα «αποκαταστήσουν την ειρήνη στην Ευρώπη». Μια ημέρα νωρίτερα η Ουάσιγκτον δήλωνε «πολύ αισιόδοξη» για το σχέδιο που παρουσίασε πριν από δυο εβδομάδες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε από την πλευρά του πως η επίλυση της σύρραξης Ρωσίας-Ουκρανίας είναι περίπλοκη υπόθεση. «Δεν είναι εύκολη κατάσταση, πιστέψτε με. Τι κυκεώνας», είπε ο ρεπουμπλικάνος, που διαβεβαίωνε προεκλογικά ότι θα έβαζε τέλος στον πόλεμο «σε μια μέρα».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό μεγάλη πολιτική και διπλωματική πίεση, κατηγόρησε τη Ρωσία πως χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να «αποδυναμώσει τις κυρώσεις» σε βάρος της Μόσχας.

Είπε πως θέλει το τέλος του πολέμου και όχι «απλά παύση» των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιρλανδία.

