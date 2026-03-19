Το Ιράν εκτέλεσε 3 άνδρες - Αποτελούν τους πρώτους δημόσιους απαγχονισμούς σχετικούς με τις διαδηλώσεις

Το Ιράν εκτέλεσε τρεις άνδρες που είχαν σχέση με τις πανεθνικές διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο, μεταξύ των οποίων και έναν 19χρονο παλαιστή, η καταδίκη του οποίου είχε προκαλέσει κριτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, το οποίο συνδέεται με το δικαστικό σώμα του Ιράν, ανέφερε ότι οι τρεις άνδρες απαγχονίστηκαν την Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, οι οποίες περιελάμβαναν την παρουσία δικηγόρων υπεράσπισης και την έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη Κομ «παρουσία ομάδας ανθρώπων».

Οι απαγχονισμοί θεωρούνται οι πρώτοι που έγιναν δημόσια από το Ιράν σε σχέση με τις διαμαρτυρίες. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως το Ιράν κατά τέτοιων εκτελέσεων.

Οι πρώτες εκτελέσεις για τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Το Mizan ανέφερε ότι οι τρεις άνδρες – τους οποίους ταυτοποίησε ως Μεχντί Κασέμι, Σαλέχ Μοχαμάντι και Σαΐντ Νταβούντι – καταδικάστηκαν για τον ρόλο τους στη δολοφονία δύο αστυνομικών σε αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με το Mizan, χρησιμοποίησαν «ψυχρά όπλα» – μεταξύ των οποίων σπαθιά, μαχαίρια και ματσέτες – σε ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον των δύο αστυνομικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν «βαθιά ανήσυχες» από τις αναφορές σχετικά με τον Μοχαμάντι, τον οποίο χαρακτήρισαν ως πρωταθλητή πάλης. Σε μια ανάρτηση στο X τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ κάλεσαν την Τεχεράνη «να σταματήσει την εκτέλεση του Σαλέχ Μοχαμάντι και όλων των ατόμων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο επειδή προσπάθησαν να διεκδικήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους».

Στις αρχές Ιανουαρίου 2026 ξέσπασαν σε ολόκληρο το Ιράν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, τροφοδοτούμενες από την οικονομική αναταραχή, την κατάρρευση του νομίσματος και την ευρύτερη οργή εναντίον της διακυβέρνησης, σε αυτό που οι ακτιβιστές χαρακτήρισαν ως τις σημαντικότερες αναταραχές των τελευταίων δεκαετιών.

Οι ιρανικές αρχές αντέδρασαν με βίαιη καταστολή, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες Ιρανούς. Οι δολοφονίες προκάλεσαν την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον Ιανουάριο προειδοποίησε το Ιράν να μην προχωρήσει σε εκτελέσεις και είπε στους διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Με πληροφορίες από CNN

