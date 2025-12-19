Πολική αρκούδα «υιοθέτησε» αρκουδάκι - «Είναι ασυνήθιστο» ανέφερε επιστήμονας

Ερευνητές που παρακολουθούσαν πολικές αρκούδες στον βόρειο Καναδά, έγιναν μάρτυρες ενός εξαιρετικά σπάνιου γεγονότος αυτό το φθινόπωρο, καθώς μια μητέρα αρκούδα υιοθέτησε ένα αρκουδάκι που δεν ήταν βιολογικά δικό της.

Η πεντάχρονη μητέρα αρκούδα και τα 10-11 μηνών αρκουδάκια της παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν με κάμερα κατά τη διάρκεια της ετήσιας μετανάστευσης των πολικών αρκούδων κατά μήκος της Δυτικής Χάντσον Μπέι, κοντά στο Τσέρτσιλ της Μανιτόμπα, μια πόλη γνωστή για τον πληθυσμό των πολικών αρκούδων.

Μία ασυνήθιστη απόφαση από την πολική αρκούδα

«Είναι ασυνήθιστο», δήλωσε η Αλίσα ΜακΚόλ, επιστήμονας στο Polar Bears International, σε ένα βίντεο. «Δεν ξέρουμε πραγματικά γιατί συμβαίνει... αλλά ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει συχνά».

Είναι μόνο η 13η γνωστή περίπτωση υιοθεσίας από τις 4.600 αρκούδες που μελετήθηκαν για σχεδόν πέντε δεκαετίες στην περιοχή.

Η μητέρα αρκούδα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά όταν βγήκε από τη φωλιά της την άνοιξη. Εκείνη την εποχή είχε ένα μικρό, το οποίο οι επιστήμονες αποφάσισαν να μελετήσουν.

Το φθινόπωρο, την είδαν ξανά, αλλά αυτή τη φορά με δύο μικρά - το αρχικό μικρό που είχε παρατηρηθεί και ένα άλλο. Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι για το τι συνέβη στη βιολογική μητέρα του νέου μικρού, αλλά προσπαθούν να την ταυτοποιήσουν με γενετικά δείγματα.

Αναγκαία η βοήθεια προς τις αρκούδες

«Οι αρκούδες χρειάζονται όλη τη βοήθεια που μπορούν να λάβουν αυτές τις μέρες με την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Έβαν Ρίτσαρντσον, επιστήμονας πολικών αρκούδων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Καναδά, σε βίντεο. «Αν οι θηλυκές έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα άλλο αρκουδάκι και να το φροντίσουν και να το απογαλακτίσουν με επιτυχία, αυτό είναι καλό για τις αρκούδες στο Τσέρτσιλ».

Οι πολικές αρκούδες στη φύση έχουν μόνο 50% πιθανότητα να επιβιώσουν μέχρι την ενηλικίωση, αλλά το να έχουν μια μητέρα που τις φροντίζει βελτιώνει τις πιθανότητές τους.

Τα μικρά φαίνεται να είναι υγιή, σύμφωνα με τους ερευνητές, και πιθανότατα θα μείνουν με τη μητέρα τους μέχρι να φτάσουν σε ηλικία περίπου δυόμισι ετών.

Στη συνέχεια, η οικογένεια αναμένεται να κατευθυνθεί προς τον θαλάσσιο πάγο, όπου τα μικρά θα μάθουν από τη μητέρα τους πώς να κυνηγούν φώκιες και να επιβιώνουν μόνα τους.

Με πληροφορίες από BBC

