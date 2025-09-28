ΕΛΛΑΔΑ
Αρκούδα βγήκε για βραδινή βόλτα στα Τρίκαλα

Μια νεαρή αρκούδα, περίπου δύο ετών, που χάθηκε, έχοντας απομακρυνθεί από το φυσικό της περιβάλλον

Φωτ.: trikalaidees.gr
LifO Newsroom
Σε επιφυλακή τέθηκαν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία στα Τρίκαλα, το βράδυ του Σαββάτου, μετά την εμφάνιση νεαρής αρκούδας, στο κέντρο της πόλης.

Η πρώτη εμφάνιση του μεγαλόσωμου θηλαστικού έγινε στην οδό Μαβίλη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ μία ώρα αργότερα, η αρκούδα εντοπίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στην οδό Αρειανού, κοντά στο νοσοκομείο των Τρικάλων, όπως αναφέρει το trikalaidees.gr.

Φωτ.: trikalaidees.gr

Στις σχετικές εικόνες που εξασφάλισε το trikalaidees.gr, η αρκούδα καταγράφεται να... κάνει τη βόλτα της στους δρόμους της πόλης, σε ήρεμη κατάσταση, αλλά εμφανώς αποπροσανατολισμένη.

Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για μια νεαρή αρκούδα, περίπου δύο ετών, που χάθηκε, έχοντας απομακρυνθεί από το φυσικό της περιβάλλον. Το ζώο δεν αποκλείεται να βγήκε σε αναζήτηση τροφής, ή απλώς να παρασύρθηκε από την περιέργεια που διακρίνει τα νεαρά ζώα.

Φωτ.: trikalaidees.gr

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι αρκούδες δεν είναι επιθετικές από τη φύση τους -εκτός αν προκληθούν ή αιφνιδιαστούν-, και συστήνουν στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να μην πλησιάσουν, και να ενημερώσουν άμεσα τις Αρχές, σε περίπτωση που την εντοπίσουν.

