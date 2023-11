Άγνωστος μαχαίρωσε 30χρονη Εβραία στη Λυών

Άγνωστος μαχαίρωσε μία 30χρονη Εβραία στη Λυών, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη στο διαμέρισμά της στη Λυών ενώ ο δράστης σχεδίασε μια σβάστικα στην πόρτα της και δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Montluc γύρω στη 13:00 σήμερα σύμφωνα με την Le Progrès.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της 30χρονης, κάποιος της χτύπησε το κουδούνι και όταν εκείνη του άνοιξε ο δράστης τη μαχαίρωσε δύο φορές. Ήταν ντυμένος με σκούρα ρούχα, το πρόσωπό του ήταν εν μέρει καλυμμένο και τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά το συμβάν.

Η γυναίκα με τραύματα στην κοιλιά, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λυών. Τα τραύματα δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή της.

«Τα αρχικά ευρήματα οδήγησαν την εισαγγελία της Λυών να ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας που ενισχύθηκε από το γεγονός ότι η πράξη θα μπορούσε να έχει αντισημιτικό κίνητρο», δήλωσε η εισαγγελία το απόγευμα του Σαββάτου.

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpb pic.twitter.com/nbuwEjKFeQ