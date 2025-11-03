Αγγλία: Εκτροχιασμός τρένου λόγω κατολίσθησης εδάφους - Τέσσερις τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τρένο εκτροχιάστηκε, το πρωί της Δευτέρας, στη βορειοδυτική Αγγλία, λόγω κατολίσθησης του εδάφους, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την έρευνα που διεξάγει ο διαχειριστής του δικτύου.

Οι τοπικές αρχές διευκρίνισαν ότι 85 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλασκώβη - Σκωτία, στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιούστον του Λονδίνου.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 6.10 το πρωί στο Σαπ, στην κομητεία Κάμπρια και είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η κυκλοφορία των τρένων.

Drone footage shows derailed train near Shap, Cumbria pic.twitter.com/puBhoSJwop — ITV News Border (@ITVborder) November 3, 2025

The 1R22 Glasgow - London derailed passenger train at Shap @cumbria pic.twitter.com/rfb4mesKfU — Nodrog (@nodrogvlogs) November 3, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρώτο βαγόνι βγήκε από τις ράγες, όμως παρέμεινε όρθιο.

«Κοίταξα γύρω μου και επικρατούσε πανικός»

Το συμβάν οφείλεται πιθανότατα σε μια κατολίσθηση του εδάφους, σε μια ζώνη που επλήγη από «ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες» ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail, επισημαίνοντας ότι «οι εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να επιδεινώνουν την κατάσταση».

Η υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών ανέφερε ότι μόνο τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και κανείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

"That would have been a terrible experience for the driver"



Rail expert and co-host of Green Signals Railway Podcast @railnigel describes what could have potentially happened to cause the train derailment in Cumbria this morninghttps://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 pic.twitter.com/fxwDePKKI4 — Sky News (@SkyNews) November 3, 2025

Ένας από τους επιβάτες του τρένου περιέγραψε μια «λάμψη και έναν δυνατό κρότο» τη στιγμή που η αμαξοστοιχία κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στο Σαπ, το υψηλότερο σημείο της πολυσύχναστης σιδηροδρομικής γραμμής της δυτικής ακτής.

Ο 20χρονος Νέιθαν Κάνινγκχαμ είπε ότι ξύπνησε από «ήχους τριξίματος κατά μήκος των βαγονιών», πριν το τρένο σταματήσει απότομα.

Όπως δήλωσε στον Guardian: «Στην αρχή δεν έδωσα σημασία, [ύστερα] κοίταξα γύρω μου και επικρατούσε πανικός. Το προσωπικό έτρεχε μέσα στα βαγόνια για να δει αν όλοι ήταν καλά. Οι επιβάτες ήταν πολύ αναστατωμένοι, και το ίδιο και οι εργαζόμενοι – έδειχναν σοκαρισμένοι. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ και Guardian