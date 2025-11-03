ΔΙΕΘΝΗ
Αγγλία: Εκτροχιασμός τρένου λόγω κατολίσθησης εδάφους - Τέσσερις τραυματίες

Η περιοχή στην οποία σημειώθηκε το ατύχημα επλήγη, πρόσφατα, από «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» όπως ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, Network Rail

Αγγλία:Εκτροχιασμός τρένου λόγω κατολίσθησης εδάφους - Τέσσερις τραυματίες
Το τρένο που εκτροχιάστηκε/Φωτογραφία: X
Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τρένο εκτροχιάστηκε, το πρωί της Δευτέρας, στη βορειοδυτική Αγγλία, λόγω κατολίσθησης του εδάφους, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την έρευνα που διεξάγει ο διαχειριστής του δικτύου.

Οι τοπικές αρχές διευκρίνισαν ότι 85 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλασκώβη - Σκωτία, στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιούστον του Λονδίνου.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 6.10 το πρωί στο Σαπ, στην κομητεία Κάμπρια και είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η κυκλοφορία των τρένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρώτο βαγόνι βγήκε από τις ράγες, όμως παρέμεινε όρθιο.

«Κοίταξα γύρω μου και επικρατούσε πανικός»

Το συμβάν οφείλεται πιθανότατα σε μια κατολίσθηση του εδάφους, σε μια ζώνη που επλήγη από «ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες» ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail, επισημαίνοντας ότι «οι εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να επιδεινώνουν την κατάσταση».

Η υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών ανέφερε ότι μόνο τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και κανείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Ένας από τους επιβάτες του τρένου περιέγραψε μια «λάμψη και έναν δυνατό κρότο» τη στιγμή που η αμαξοστοιχία κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στο Σαπ, το υψηλότερο σημείο της πολυσύχναστης σιδηροδρομικής γραμμής της δυτικής ακτής.

Ο 20χρονος Νέιθαν Κάνινγκχαμ είπε ότι ξύπνησε από «ήχους τριξίματος κατά μήκος των βαγονιών», πριν το τρένο σταματήσει απότομα.

Όπως δήλωσε στον Guardian: «Στην αρχή δεν έδωσα σημασία, [ύστερα] κοίταξα γύρω μου και επικρατούσε πανικός. Το προσωπικό έτρεχε μέσα στα βαγόνια για να δει αν όλοι ήταν καλά. Οι επιβάτες ήταν πολύ αναστατωμένοι, και το ίδιο και οι εργαζόμενοι – έδειχναν σοκαρισμένοι. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ και Guardian

