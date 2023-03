Αφγανιστάν: Συνελήφθη ακτιβιστής για το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση

Γνωστός Αφγανός ακτιβιστής υπέρ της εκπαίδευσης των γυναικών συνελήφθη από τους Ταλιμπάν, ενώ οι μαθήτριες στη χώρα παραμένουν αποκλεισμένες από την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Ο 30χρονος ακτιβιστής Ματιουλάχ Γουέσα, ο οποίος έχει ταξιδέψει σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας προσπαθώντας να βελτιώσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, έχει δεχθεί συχνά απειλές. Οι Ταλιμπάν δεν δήλωσαν γιατί ο Γουέσα τέθηκε υπό κράτηση.

Η σύλληψή του έρχεται εν μέσω μαζικών συλλήψεων πολλών ακτιβιστών, οι οποίοι κάνουν εκστρατεία για την εκπαίδευση των γυναικών.

Τον Φεβρουάριο ο καθηγητής Ισμαήλ Μασάλ, επικριτής της απαγόρευσης της εκπαίδευσης για τις γυναίκες, συνελήφθη στην Καμπούλ ενώ μοίραζε δωρεάν βιβλία. Αφέθηκε ελεύθερος στις 5 Μαρτίου, αλλά έκτοτε δεν έχει μιλήσει.

Ο Γουέσα αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών να σπουδάζουν από τότε που οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν την εκπαίδευση των γυναικών το 2021. Το τελευταίο του tweet, τη Δευτέρα, μια ημέρα πριν από τη σύλληψή του έδειχνε εικόνες με γυναίκες εθελόντριες «που ζητούν δικαιώματα στην εκπαίδευση για τις κόρες τους».

Men, women, elderly, young, everyone from every corner of the country are asking for the Islamic rights to education for their daughters. Penpath female volunteers calls for girls education and their rights to education #PenPathGirlsEduCampaign #PenPathGirlsEduCampaign pic.twitter.com/gekG7fsGKj