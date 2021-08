Οι Ταλιμπάν στοχεύουν στην ανακοινώσουν το νέο κυβερνητικό πλαίσιο για το Αφγανιστάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε εκπρόσωπος του ισλαμιστικού κινήματος.

«Οι νομικοί, θρησκευτικοί και ειδικοί εξωτερικής πολιτικής των Ταλιμπάν στοχεύουν να παρουσιάσουν το νέο κυβερνητικό πλαίσιο τις επόμενες εβδομάδες» δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Οι Ταλιμπάν προσπάθησαν να παρουσιάσουν ένα πιο μετριοπαθές πρόσωπο από την ανακατάληψη της Καμπούλ την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, πολλοί ανησυχούν μετά την σκληρή διακυβέρνησή τους από το 1996 έως το 2001 πριν ανατραπούν από τις αμερικανικές δυνάμεις μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο νέος εξοπλισμός που έχουν στα χέρια τους οι Ταλιμπάν. Αυτός που άφησαν πίσω τους τα αμερικανικά στρατεύματα.

Περίπου πριν από ένα μήνα το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν πόσταρε στα social media φωτογραφίες επτά καινούριων ελικοπτέρων που έφτασαν στην Καμπούλ, από τις ΗΠΑ. «Θα συνεχίσουν να λαμβάνουν σταθερά τέτοιου είδους υποστήριξη», δήλωνε λίγες ημέρες αργότερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν.

Όμως, μέσα σε εβδομάδες οι Ταλιμπάν κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως και όσα όπλα και εξοπλισμό άφησαν πίσω τους οι αφγανικές ένοπλες δυνάμεις υποχωρώντας.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε δείχνει τους μαχητές να επιθεωρούν ουρές από οχήματα και να ανοίγουν κιβώτια με νέα όπλα, εξοπλισμό επικοινωνιών, ακόμη και με στρατιωτικά drones.

«Οτιδήποτε δεν έχει καταστραφεί είναι πλέον των Ταλιμπάν», δήλωσε στο Reuters ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ήδη κάνουν τον γύρο των social media εικόνες με τους Ταλιμπάν να παρελαύνουν φορώντας τον αμερικανικό εξοπλισμό.

