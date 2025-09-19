ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν βιβλία, γραμμένα από γυναίκες, στα πανεπιστήμια

«Με βάση όσα έχουν κάνει οι Ταλιμπάν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ήταν απίθανο να επιβάλουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν βιβλία γραμμένα από γυναίκες στα πανεπιστήμια Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αφαίρεσε βιβλία που έχουν γραφτεί από γυναίκες από το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στο Αφγανιστάν, στο πλαίσιο νέας απαγόρευσης που περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Περίπου 140 βιβλία γραμμένα από γυναίκες περιλαμβάνονται στα 680 βιβλία που κρίθηκαν «προβληματικά» λόγω  «πολιτικών κόντρα στη Σαρία και τους Ταλιμπάν».

Στα πανεπιστήμια ανακοινώθηκε ακόμη ότι δεν επιτρέπεται πλέον η διδασκαλία 18 μαθημάτων, καθώς – σύμφωνα με αξιωματούχο των Ταλιμπάν – «έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος».

Το διάταγμα αποτελεί ένα ακόμη μέτρο στον μακρύ κατάλογο περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τους Ταλιμπάν από τότε που επανήλθαν στην εξουσία πριν από τέσσερα χρόνια.

Μόνο την περασμένη εβδομάδα, ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν απαγόρευσε την οπτική ίνα σε τουλάχιστον 10 επαρχίες, με αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι το μέτρο αποσκοπεί στην «πρόληψη ανηθικότητας».

Παρότι οι νέοι κανόνες επηρεάζουν πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής, οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά: δεν επιτρέπεται η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση πέρα από την έκτη τάξη, ενώ ένας από τους τελευταίους δρόμους για επαγγελματική κατάρτιση κόπηκε στα τέλη του 2024, όταν έκλεισαν σιωπηλά τα τμήματα μαιευτικής.

Τώρα στο στόχαστρο έχουν μπει ακόμα και πανεπιστημιακά μαθήματα που αφορούν τις γυναίκες: έξι από τα 18 απαγορευμένα αντικείμενα σχετίζονται άμεσα με αυτές, όπως η «Φύλο και Ανάπτυξη», «Ο Ρόλος της Γυναίκας στην Επικοινωνία» και η «Κοινωνιολογία των Γυναικών».

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν υποστηρίζει ότι «σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών» σύμφωνα με τη δική της ερμηνεία του αφγανικού πολιτισμού και του ισλαμικού νόμου.

«Ένα κενό στην εκπαίδευση»

Μέλος της επιτροπής που αξιολογεί τα βιβλία επιβεβαίωσε στο BBC Afghan ότι «όλα τα βιβλία που έχουν συγγραφεί από γυναίκες δεν επιτρέπεται να διδάσκονται».

Η Ζάκια Αντελί, πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης πριν την επιστροφή των Ταλιμπάν και συγγραφέας βιβλίου που περιλαμβάνεται στη λίστα απαγορευμένων, δήλωσε πως δεν εκπλήσσεται:

«Με βάση όσα έχουν κάνει οι Ταλιμπάν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ήταν απίθανο να επιβάλουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών. Δεδομένης της μισογυνικής νοοτροπίας και πολιτικής τους, είναι φυσικό ότι όταν οι ίδιες οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να σπουδάσουν, τότε και οι απόψεις, οι ιδέες και τα γραπτά τους καταπνίγονται».

Οι νέες οδηγίες, που έχει δει το BBC Afghan, εκδόθηκαν στα τέλη Αυγούστου.

Ο Ζιάουρ Ραχμάν Αριούμπι, αναπληρωτής ακαδημαϊκός διευθυντής του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ανέφερε σε επιστολή προς τα πανεπιστήμια ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν από «συμβούλιο θρησκευτικών λογίων και ειδικών».

Εκτός από τα βιβλία που γράφτηκαν από γυναίκες, η απαγόρευση φαίνεται να στοχεύει και έργα Ιρανών συγγραφέων ή εκδοτών, με μέλος της επιτροπής να δηλώνει στο BBC ότι το μέτρο αποσκοπεί στο να «αποτραπεί η διείσδυση ιρανικού περιεχομένου» στο αφγανικό πρόγραμμα σπουδών.

Στη λίστα των 50 σελίδων που εστάλη σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, εμφανίζονται 679 τίτλοι, εκ των οποίων οι 310 είναι είτε γραμμένοι από Ιρανούς συγγραφείς είτε έχουν εκδοθεί στο Ιράν.

Δύο διαφορετικές πηγές, ανάμεσά τους και μέλος της επιτροπής, επιβεβαίωσαν ότι η απόφαση ελήφθη ακριβώς για να αποτραπεί η ιρανική επιρροή.

Οι δύο γειτονικές χώρες έχουν δύσκολες σχέσεις, συγκρουόμενες για ζητήματα όπως τα υδάτινα δικαιώματα, ενώ το Ιράν έχει απελάσει πάνω από 1,5 εκατ. Αφγανούς από τον Ιανουάριο, λόγω αυξανόμενης αντι-αφγανικής στάσης.

Ανησυχίες στον ακαδημαϊκό χώρο

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ένας πανεπιστημιακός, μιλώντας ανώνυμα, τόνισε ότι «θα είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθεί το κενό».

«Τα βιβλία Ιρανών συγγραφέων και μεταφραστών αποτελούν τον βασικό σύνδεσμο των αφγανικών πανεπιστημίων με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Η απομάκρυνσή τους δημιουργεί τεράστιο κενό στην ανώτατη εκπαίδευση», είπε χαρακτηριστικά.

Ένας άλλος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καμπούλ ανέφερε στο BBC ότι, υπό τις νέες συνθήκες, είναι αναγκασμένοι να συντάσσουν μόνοι τους κεφάλαια για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαγορεύσεις και τις επιτρεπόμενες κατευθύνσεις της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

«Το κρίσιμο ερώτημα», πρόσθεσε, «είναι αν αυτά τα κεφάλαια μπορούν να συνταχθούν με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα ή όχι».

Με πληροφορίες από BBC

 

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφγανιστάν:

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Μητέρες και παιδιά θα πεθάνουν» - Οι συνέπειες των περικοπών στην ανθρωπιστική βοήθεια από τις ΗΠΑ

Οι περικοπές χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει στην αναστολή ή το κλείσιμο 422 δομών υγείας στο Αφγανιστάν - Κάτοικοι απομακρυσμένων κοινοτήτων μιλούν για μια κατάσταση που «φλερτάρει» με τον θάνατο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Διεθνή / Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τη σημασία των νέων μέτρων λέγοντας: «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν άμεσα τις νέες κυρώσεις
LIFO NEWSROOM
Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Διεθνή / Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Οι εντάσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού FCAS φέρνουν τη Γερμανία να εξετάζει Σουηδία ή Βρετανία αντί της Γαλλίας, ενώ οι διαφωνίες για ηγεσία και κατανομή εργασίας απειλούν το μέλλον των μαχητικών έως το 2040
LIFO NEWSROOM
«Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Διεθνή / «Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Η Κάντας Όουενς βρέθηκε στο επίκεντρο ξανά για τη δίκη με την Μπριζίτ Μακρόν - Ποια είναι η πιο αμφιλεγόμενη φωνή του αμερικανικού συντηρητισμού; Από το κίνημα Blexit μέχρι τις θεωρίες συνωμοσίας
LIFO NEWSROOM
Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Διεθνή / Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια
LIFO NEWSROOM
Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Διεθνή / Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify, καταγγέλλοντας ότι τα έσοδα των καλλιτεχνών καταλήγουν να χρηματοδοτούν στρατιωτικές τεχνολογίες μέσω των επενδύσεων του Daniel Ek σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για πολεμική χρήση
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Διεθνή / Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Το αποκαλούμενο «νησί των θεών» έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία 50 χρόνια, με ντόπιους και τουρίστες να διαμαρτύρονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και τη συμπεριφορά των ξένων που συνοδεύουν τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που πλέον κατακλύζουν το νησί
LIFO NEWSROOM
Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Διεθνή / Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Η ισραηλινή ακροδεξιά, υπό τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, αποδομεί τη Δυτική Όχθη και την Παλαιστινιακή Αρχή, ενισχύοντας τον πλήρη στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο - Εκτοπισμοί, κλείσιμο σχολείων, έλεγχος φόρων και περιορισμοί κυκλοφορίας αλλάζουν δραματικά τον χάρτη
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ στον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ, που πυροδότησε εικασίες για το «ποιον» άφησε εκτός
LIFO NEWSROOM
 
 