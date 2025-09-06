Σεισμός στο Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν στους διασώστες να αγγίξουν γυναίκες ακόμα και όταν πεθαίνουν

Οι πρώτοι διασώστες έφτασαν στο χωριό της Μπίμπι Άισα πάνω από 36 ώρες μετά τον φονικό σεισμό που κατέστρεψε ορεινές περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν την Κυριακή. Αλλά αντί για ανακούφιση, η παρουσία τους την γέμισε φόβο: δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα στην ομάδα διάσωσης.

Σύμφωνα με τους αυστηρούς πολιτισμικούς και θρησκευτικούς κανόνες που επιβάλλει το καθεστώς των Ταλιμπάν, απαγορεύεται οποιαδήποτε φυσική επαφή ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες που δεν είναι συγγενείς. Έτσι, στο χωριό Ανταρλουκκάκ της επαρχίας Κουνάρ, οι διασώστες βοήθησαν μόνο άνδρες και παιδιά, ενώ οι τραυματισμένες γυναίκες και έφηβες παραμερίστηκαν, ακόμα και αν αιμορραγούσαν.

«Μας συγκέντρωσαν σε μια γωνιά και μας ξέχασαν», λέει η 19χρονη Άισα.

Αντίστοιχη εικόνα και στο Μαζάρ Ντάρα, όπου γυναίκες παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια περιμένοντας να έρθουν γυναίκες από γειτονικά χωριά για να τις απεγκλωβίσουν, καθώς οι άνδρες διασώστες αρνούνταν να τις αγγίξουν.

Ο σεισμός των 6 Ρίχτερ άφησε πίσω του πάνω από 2.200 νεκρούς και 3.600 τραυματίες, κυρίως σε μικρά χωριά. Όμως η ανταπόκριση αποκάλυψε ακόμα πιο βαθιά προβλήματα: οι γυναίκες είναι αόρατες και στους σεισμούς.

«Ένιωσα πως ως γυναίκα ήμουν το τελευταίο που είχε σημασία», λέει εθελοντής.

Η έλλειψη γυναικών γιατρών και διασωστών είναι τραγικά εμφανής μετά τον σεισμό. Πέρυσι, οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν την εγγραφή γυναικών σε ιατρικές σχολές. Όσες γυναίκες εργάζονται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, αντιμετωπίζουν εκφοβισμό, απειλές και περιορισμούς.

Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν:

Απαγορεύεται να πάνε σχολείο πέρα από την 6η δημοτικού.

Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν χωρίς άνδρα συνοδό.

Δεν έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, ακόμη και σε ΜΚΟ.

Δεν μπορούν να αγγίξουν άνδρες (ούτε να τις αγγίξουν άνδρες διασώστες).

Σε νοσοκομεία των πληγεισών περιοχών, δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα γιατρός, ενώ οι πρώτες γυναίκες ανθρωπιστικές εργαζόμενες έφτασαν μόλις την Τρίτη, δηλαδή δύο ημέρες μετά την τραγωδία.

Στο χωριό της Άισα, τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό, δεν είχε εμφανιστεί καμία γυναίκα διασώστης ή νοσηλεύτρια. Εκείνη και ο 3χρονος γιος της είχαν περάσει τρεις νύχτες στο ύπαιθρο, μέσα στη βροχή.

«Με έσωσε ο Θεός, αλλά κατάλαβα πως στο Αφγανιστάν, αν είσαι γυναίκα, είσαι πάντα η τελευταία που βλέπουν.»

Με πληροφορίες από New York Times