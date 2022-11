Αεροπλάνο καρφώθηκε σε πυλώνα υψηλής τάσης - Βίντεο

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη σε γραμμές υψηλής τάσης στο Μοντγκόμερι Βίλατζ του Μέριλαντ, 30 μίλια από την Ουάσιγκτον. Ο πιλότος και ο συνεπιβάτης σώθηκαν, σύμφωνα με το CNN.

Το ατύχημα προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε κατοικίες περίπου 90.000 ατόμων. Τα σωστικά συνεργεία εργάστηκαν μέχρι αργά το βράδυ για να διασώσουν όσους επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Το αεροσκάφος συνετρίβη γύρω στις 5.30 το απόγευμα (τοπική ώρα) υπό συνθήκες ομίχλης και βροχής, παραμένοντας αιωρούμενο 30 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Η Pepco, η εταιρεία κοινής ωφελείας της περιοχής της Ουάσιγκτον, είπε ότι οι δρόμοι έκλεισαν και τα φανάρια έσβησαν. Το αεροσκάφος Mooney M20J πετούσε από το Westchester στη Νέα Υόρκη και επρόκειτο να προσγειωθεί στο Montgomery Airpark , κοντά στο σημείο της συντριβής.

