Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες στις διαδηλώσεις στη Ρωσία κατόπιν αιτήματος του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι με αίτημα να αφεθεί ελεύθερος από τις ρωσικές αρχές.

Στην Αγία Πετρούπολη μια διαδηλώτρια που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στην εντατική, δήλωσε σήμερα νοσοκομειακή πηγή στο AFP.

Η καταστολή των χθεσινών διαδηλώσεων, κατά τις οποίες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ζήτησαν την απελευθέρωση του Ναβάλνι, καταδικάστηκε από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Arrests made as #Navalny supporters take to the streets across #Russia pic.twitter.com/c0SXTVuzrv