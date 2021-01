Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, μιλώντας ενώπιον χιλιάδων οπαδών του, που έχουν συγκεντρωθεί στην Ουάσινγκτον.

Η συγκέντρωση γίνεται λίγη ώρα πριν από την τυπική επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν από το Κογκρέσο.

«Όλοι εμείς που είμαστε εδώ σήμερα δεν θέλουμε να δούμε να μας κλέβουν την εκλογική. Νίκη οι ακραίοι αριστεροί Δημοκράτες. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ, δεν θα το αναγνωρίσουμε ποτέ», είπε ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος.

