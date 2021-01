Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει τον Μάικ Πενς για ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος, υποστηρίζοντας εσφαλμένα ότι ο αντιπρόεδρος έχει την εξουσία να απορρίψει εκλέκτορες, όταν η ψήφος τους επικυρωθεί επίσημα.

«Ο αντιπρόεδρος έχει την εξουσία να απορρίψει δόλια επιλεγμένους εκλέκτορες», υποστήριξε εσφαλμένα ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στο Twitter. Ως πρόεδρος της Γερουσίας, ο Μάικ Πενς αναμένεται να προεδρεύσει της τυπικής επικύρωσης της καταμέτρησης των ψήφων του σώματος των εκλεκτόρων, ενώπιον συνεδρίασης του Κογκρέσου, την Τετάρτη.

