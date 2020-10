Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την διάγνωσή του με κορωνοϊό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ.

O 74χρονος Τραμπ είχε αναπτύξει νωρίτερα τα πρώτα συμπτώματα της νόσου Covid-19, όπως βήχα και πυρετό. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η απόφασή για την διακομιδή του στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed ελήφθη στο πλαίσιο της «υπερβολικής προσοχής» για την υγεία του 45ου Αμερικανού προέδρου.

