Θετικοί στον κορωνοϊό εντοπίστηκαν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια.

Την ανακοίνωση έκανε μέσω Twitter ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ. «H Mελάνια και εγώ βρεθήκαμε θετικοί στον κορωνοϊό. Θα ξεκινήσουμε την καραντίνα και τη διαδικασία ανάρρωσης αμέσως. Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί» αναφέρει η ανάρτηση».

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!