Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην Ουκρανία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με επίσημη πηγή, υπάρχουν νεκροί. Οι πρώτες πληροφορίες από τα διεθνή μέσα, κάνουν λόγο για ένα στρατιωτικό αεροπλάνο Antonov AN-26 που συνετρίβη την Παρασκευή κοντά στην πόλη Τσουγκέεφ της περιφέρειας Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Το αεροπλάνο αυτό, τύπου Antonov-26, συνετρίβη κατά την προσγείωση. Εκτός από το πλήρωμα, φοιτητές του Ινστιτούτου των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων του Χαρκόβου επέβαιναν σε αυτό. «Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την ίδια ώρα, τοπικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το αεροπλάνο συνετρίβη δίπλα σε δρόμο, στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ενώ ο επικεφαλής της περιοχής του Χάρκοβο, υποστήριξε ότι υπάρχουν και επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.

BREAKING - Antonov AN-26 has crashed near Chuhuiv, in Ukraine.pic.twitter.com/1gulkjl6BW