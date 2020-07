Το διεθνές πρακτορείο Bloomberg σε εκτενές του αφιέρωμα για τον κορωνοϊό αναφέρεται στο εμβόλιο της Οξφόρδης.

Της ομάδας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης ηγείται η 58χρονη Σάρα Γκίλμπερτ, μητέρα τριών παιδιών. Τα παιδιά της αποφάσισαν να πάρουν μέρος στην έρευνα της μητέρας τους για το εμβόλιο και έλαβαν δόση, χωρίς να τους προκληθούν παρενέργειες. Οι σημαντικές ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα.

Η Σάρα Γκίλμπερτ λέει πως δεν συζήτησε και πολύ το θέμα με τα παιδιά της, καθώς δεν ήταν πολλές ώρες στο σπίτι. Δούλευε όλο το 24ωρο, όπως όλοι όσοι προσπαθούν να βάλουν τέλος σε μία πανδημία και, σε κάθε περίπτωση, δεν ανησυχούσε για να παιδιά της. «Γνωρίζουμε το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών και γνωρίζουμε την δόση που πρέπει να δώσουμε, γιατί το έχουμε κάνει πολλές φορές πριν. Προφανώς κάνουμε δοκιμές ασφαλείας, αλλά δεν ανησυχούμε».





«Τον Απρίλιο, η Οξφόρδη έκλεισε μια συμφωνία με τον βρετανικό γίγαντα της φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca Plc, ώστε να εξασφαλίσει την παραγωγή και την παγκόσμια διανομή, καθώς και να κάνει περαιτέρω μελέτες στον πλανήτη. Η AstraZeneca συμφώνησε να μην διανείμει το εμβόλιο σε μη κερδοσκοπική βάση κατά τη διάρκεια της κρίσης, αν αποδειχθεί αποτελεσματικό, και πέτυχε συμφωνίες με πολλούς παρασκευαστές ώστε να φτάσει τα 2 δισ. δόσεις» σημειώνει το Bloomberg.

Η Σάρα Γκίλμπερτ, εργάστηκε στην «αφάνεια» για δυο δεκαετίες και πλέον το όνομά της δοξάζεται στον βρετανικό Τύπο. Η ίδια, όπως αναφέρει το Bloomberg, θεωρεί τη δημοσιότητα ως ένα περισπασμό, όμως πλέον ηγείται της πιο ελπιδοφόρας μελέτης για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Το εμβόλιο της Οξφόρδης βρίσκεται ήδη στη Φάση 3, το τελικό στάδιο, κατά το οποίο θα δοκιμαστεί σε ανθρώπους στη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και, σύντομα, και στις ΗΠΑ.





Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών στον άνθρωπο έδειξε πως το εμβόλιο προκάλεσε ανοσολογική απάντηση κατά του ιού με αντισώματα και Τ λεμφοκύτταρα, κύτταρα που «σκοτώνουν» τη μόλυνση.

«Είναι ο συνδυασμός των δύο για τον οποίο ελπίζουμε ότι θα προστατεύσει τους ανθρώπους», πρόσθεσε η ίδια πηγή στις στήλες της Daily Telegraph, «είναι μια σημαντική στιγμή, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε».

Αυτά τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται «εξαιρετικά υποσχόμενα» από μια υψηλά ιστάμενη ανώνυμη πηγή την οποία επικαλείται η εφημερίδα, ωστόσο τα δεδομένα δεν επιτρέπουν ακόμη να ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια της προστασίας την οποία θα προσφέρει το εμβόλιο.

Το πρόγραμμα αυτό, σε συνεργασία με το εργαστήριο AstraZeneca, θεωρείται από τα πιο υποσχόμενα ανάμεσα στις σχετικές έρευνες που διεξάγονται σ' όλον τον κόσμο.

