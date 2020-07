Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του κατά του κινήματος Black Lives Matter την Τετάρτη, αποκαλώντας το δρομογούμενο mural στην Πέμπτη Λεωφόρο «σύμβολο μίσους» και επικρίνοντας σφοδρά την απόφαση του δήμου της Νέας Υόρκης για στήριξη του κινήματος που έχει προκαλέσει πανεθνικές διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατακεραύνωσε τον δήμαρχο Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο για την απόφασή του να μεταφέρει 1 δισ. δολ. από τα 6 δισ. του ετήσιου προϋπολογισμού της αστυνομίας στην εκπαίδευση και άλλους φορείς κοινωνικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, σε μια σειρά από Tweet o Τραμπ επέκρινε την απόφαση του Μπλάζιο για το mural του Black Lives Matter στο δρόμο έξω από το Trump Tower, λέγοντας πως αυτό «υποβαθμίζει την πολυτέλεια της λεωφόρου».

«Ίσως η ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ μας αστυνομία που έχει αδρανοποιηθεί και περιφρονηθεί από ένα δήμαρχο που τη μισεί και δεν τη σέβεται, δεν αφήσει το σύμβολο μίσους στον σπουδαιότερο δρόμο της Νέας Υόρκης. Ξόδεψε τα λεφτά στη μάχη κατά του εγκλήματος καλύτερα» έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

....horrible BLM chant, “Pigs In A Blanket, Fry ‘Em Like Bacon”. Maybe our GREAT Police, who have been neutralized and scorned by a mayor who hates & disrespects them, won’t let this symbol of hate be affixed to New York’s greatest street. Spend this money fighting crime instead!