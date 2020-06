Η εικόνα ενός απογοητευμένου και μόνου Τραμπ, με λυμένη γραβάτα και περίλυπο ύφος, που επιστρέφει από την Τἀλσα, μετά την καταστροφική προεκλογική συγκέντρωση, ασφαλώς και δεν πέρασε απαρατήρητη από τα social media.

Οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν το κάθε άλλο παρά συνηθισμένο ύφος του προέδρου.

Το βίντεο με τον Τραμπ να κατεβαίνει από το προεδρικό ελικόπτερο, φανερά εξαντλημένος και αποκαρδιωμένος, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον, είναι χαρακτηριστικό της διάθεσης στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «βάφτισαν» τη μικρή αυτή διαδρομή από τα σκαλοπάτια του ελικοπτέρου έως τον Λευκό Οίκο «walk of shame» (σε αντιπαραβολή με το «walk of fame»).

«Ποιος δείχνει την ήττα του καλύτερα» αναρωτιέται ένας χρήστης παρουσιάζοντας τον Τραμπ δίπλα στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Who wears his downfall better? pic.twitter.com/KN0IKnZlyN — Alexander (@Alexand67640050) June 21, 2020

Άλλοι «έντυσαν» τη άφιξη του προέδρου με τραγούδια όπως "I Want To Know What Love Is" των Foreigner, το "Sound of Silence" των Simon & Garfunkel , το Everybody Hurts Sometimes των REM και το Creep των Radiohead.

It wouldve never occurred to me to use Foreigner’s “I want to know what love is” as a soundtrack for the video of a post-rally President Trump tiredly walking, tie undone and MAGA-hat-in-hand, at the White Housepic.twitter.com/ltACg09zfn — Marc Caputo (@MarcACaputo) June 21, 2020



«Αυτό είναι το ύφος της ήττας. Αυτό είναι το πραγματικό #WalkofShame. Αυτό είναι υπέροχο να το βλέπεις» γράφει κάποιος άλλος.

This is the look of defeat.

This is the true #WalkofShame.

This is glorious to see. pic.twitter.com/J8SHhzp3O3 — Devin Nunes Mom (@NotDevinsMom) June 21, 2020





Σήμερα το πρωί, πάντως, ο γραμματέας Τύπου τού Λευκού Οίκου επέμενε μέσω Φοξ Νιους πως ο Τραμπ ήταν ικανοποιημένος και σε πολύ καλή διάθεση επιστρέφοντας καθώς η συγκέντρωση ήταν «τεράστια επιτυχία».





Με την πανδημία κορωνοϊού να έχει κρατήσει τον Τραμπ μακριά από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις για μήνες, οι σύμβουλοί του φιλοδοξούσαν πως η ενέργεια του πλήθους στην Τάλσα, θα έδινε μια κάποια ώθηση στην «τραυματισμένη» (από τη διαχείριση του κορωνοϊού, τον κλυδωνισμό της οικονομίας, αλλά και τις οργισμένες διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ) δημοτικότητα τού Τραμπ. Όμως, οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν.

Το πλήθος που συγκεντρώθηκε στην Τάλσα ήταν τρομακτικά κατώτερο των αρχικών προσδοκιών, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες, εξόργισε και απογοήτευσε τον πρόεδρο.

Με πληροφορίες από Guardian/People