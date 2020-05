Μεγάλες διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μινεάπολις της Μινεσότα μετά τον θάνατο ενός 46χρονου άοπλου μαύρου άνδρα που συνελήφθη βιαίως από λευκούς αστυνομικούς, με το περιστατικό να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Οι διαδηλώσεις φέρουν την παρότρυνση του ίδιου του δημάρχου καθώς η πόλη μοιάζει με «καζάνι που βράζει» μετά την κυκλοφορία του βίντεο με τον άνδρα να εκλιπαρεί για τη ζωή του και έναν τους αστυνομικούς να πατά πάνω στο λαιμό του.

Η αστυνομία απαντά στους διαδηλωτές με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες προσπαθώντας να περιορίσει το πλήθος που ζητά δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν πλέον αποπεμφθεί από το Σώμα. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμα στη δημοσιότητα τα ονόματά τους

Οι διαδηλωτές λένε ότι οι ταραχές θα συνεχιστούν και ενθαρρύνουν «όσους βρίσκονται σε απόσταση πέντε ωρών οδήγησης» να δώσουν το παρών. Στο περιθώριο των διαδηλώσεων, καταγράφηκαν βανδαλισμοί.

Λίγες ώρες μετά την αποπομπή των αστυνομικών, χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν τους δρόμους γύρω από το σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία τη Δευτέρα το βράδυ, με πολλούς να φορούν μάσκα λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Σύντομα η κατάσταση εκτροχιάστηκε και ξέσπασαν επεισόδια όταν η αστυνομία έριξε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών και έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, με το συγκεντρωμένο πλήθος να απαντά ρίχνοντας μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με την εφημερίδα Minneapolis Star-Tribune.

Η υπόθεση θυμίζει έντονα εκείνη του Έρικ Γκάρνερ, ενός Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη το 2014. Ο θάνατός του συνέβαλε στην ανάδυση του κινήματος Black Lives Matter.

Το φονικό συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας και βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς που ακούγονται να παρακαλούν τους αστυνομικούς να αφήσουν τον Τζορτζ Φλόιντ. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live διακρίνεται ο άνδρας, πεσμένος μπρούμυτα στο έδαφος δίπλα στο περιπολικό, με έναν αστυνομικό να τον έχει ακινητοποιήσει βάζοντας το γόνατό του στον λαιμό του.

Για αρκετά λεπτά ο Φλόιντ διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, βογγά και βαριανασαίνει, ενώ ο αστυνομικός του απαντά να «κάτσει ήσυχος». Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατάει σε απόσταση τους περαστικούς που αρχίζουν να φωνάζουν όταν ο Τζορτζ Φλόιντ σταματάει να κινείται.

«Δεν αναπνέει πια, δεν κινείται, πάρτε τον σφυγμό του», ακούγεται να επαναλαμβάνει ένας άνδρας, όμως οι αστυνομικοί περιμένουν το ασθενοφόρο που φτάνει μετά από αρκετά λεπτά. Ο Φλόιντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου κατέληξε λίγο αργότερα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας υποστήριξε ότι ο άνδρας αντιστάθηκε στους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν αφού κλήθηκαν στο σημείο επειδή κυκλοφορούσε μεθυσμένος στον δρόμο.

MORE: Video obtained by CBS News shows what appears to be the start of the confrontation between George Floyd & Minneapolis police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting arrest. pic.twitter.com/KR8r7B1WPl