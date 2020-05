Ειδική σήμανση κατά αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ για fake news από το Twitter.

Πρόκειται για μία πρωτοφανή κίνηση από το Twitter, που τοποθέτησε μια ειδοποίηση καλώντας τους χρήστες να «ενημερωθούν για τα γεγονότα» σε μια ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιστολικές ψήφους, στην οποία ο ένοικος του Λευκού Οίκου διατείνεται πως οι ψήφοι αυτές είναι «ουσιαστικά χαλκευμένες» και θα έχουν αποτέλεσμα «εκλογική νοθεία».

Η ειδοποίηση αυτή, με σύμβολο ένα θαυμαστικό μέσα σε κύκλο, με μπλε χρώμα, καλεί τους αναγνώστες της ανάρτησης να «ενημερωθούν για τα γεγονότα σχετικά με τις επιστολικές ψήφους» και τους οδηγεί σε μια σελίδα όπου η συντακτική ομάδα του Twitter έχει συγκεντρώσει άρθρα και πληροφορίες που αντικρούουν τον προεδρικό ισχυρισμό.

Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου ήταν άμεση κατηγορώντας το Twitter ότι «παρεμβαίνει» στις προεδρικές εκλογές.

Ο Τραμπ κατήγγειλε, με δύο νέες αναρτήσεις του στο Twitter, ότι η διεύθυνση του ιστότοπου απειλεί την «ελευθερία του λόγου», κάτι που «εγώ, ως πρόεδρος, δεν θα επιτρέψω να γίνει!».

«Το Twitter παρεμβαίνει στις προεδρικές εκλογές του 2020. Το Twitter καταπνίγει εντελώς την ελευθερία του λόγου», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας τη φράση «ελευθερία του λόγου» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!