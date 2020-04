Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται η Βρετανίδα τραγουδίστρια Marianne Faithfull αφού βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό.

Την είδηση επιβεβαίωσε η Republic Media με ανάρτηση στο Twitter. «Ο μάνατζερ της Marianne Faithfull @ravard_francois επιβεβαίωσε ότι η Marianne λαμβάνει θεραπεία για την covid-19 σε νοσοκομείο του Λονδίνου.

Βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και αντιδρά καλά στη θεραπεία. Της ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Statement:

Marianne Faithfull’s manager @ravard_francois has confirmed that Marianne is being treated for Covid-19 in hospital in London. She is stable and responding to treatment, we all wish her well and a full and speedy recovery