Με δύο tweets στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιτίθεται σε CNN και MSDNC κατηγορώντας τα κανάλια για fake news σε ό,τι αφορά στον κοροναϊό.

«Τα χαμηλής ποιότητας Fake News του MSDNC και του CNN κάνουν ότι περνά από το χέρι τους, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας πανικού στις αγορές, για να κάνουν τον κοροναϊό να μοιάζει όσο πιο κακός γίνεται. Όμοια και οι ανίκανοι Που-Δεν-Κάνουν-Τίποτα Δημοκρατικοί σύντροφοι είναι όλο λόγια. Οι ΗΠΑ σε εξαιρετική φόρμα!» έγραψε πριν από λίγο ο Τραμπ.

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov.....