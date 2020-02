Εννέα άνθρωποι δολοφονήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη Χανάου της Γερμανίας, σε δυο επιθέσεις από έναν άντρα που βρέθηκε λίγο αργότερα νεκρός στο σπίτι του, μαζί με ένα ακόμη πτώμα.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο θαμώνες σε μπαρ με ναργιλέδες, στα οποία συχνάζουν κυρίως αραβικής καταγωγής πολίτες.

Αρχικά έγινε γνωστό πως οκτώ άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, αλλά ένας από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους υπέκυψε σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο απολογισμός των θυμάτων των δύο επιθέσεων να αυξηθεί σε εννέα, δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Breaking and Exclusive from #Hanau #Germany , you can hear the ongoing gun shots in the background , this is terrifying! pic.twitter.com/aIN9Daf5Hi