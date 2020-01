Ένα αεροπλάνο, που επιχειρούσε προσγείωση στο Ιράν, βγήκε εκτός του διαδρόμου και κατέληξε να σταματήσει στη μέση του δρόμου.

Πρόκειται για την πτήση 6936 της Caspian Airlines, στην οποία επέβαιναν 135 άνθρωποι. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από την Τεχεράνη και επιχειρούσε προσγείωση στην πόλη Μπαντάρ ε Μασάρ. Όμως, βγήκε από τον διάδρομο και σταμάτησε στη μέση του δρόμου. Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης.

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu