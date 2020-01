Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ανατολική επαρχία Elazig της Τουρκίας.

Με νεότερη ενημέρωσή του, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, επιβεβαίωσε αρχικά τον θάνατο 4 ατόμων και τον τραυματισμό ακόμη δύο, αλλά λίγο αργότερα, ο απολογισμός των νεκρών ανέβηκε στους έξι. Όπως είπε αρκετά κτίρια έχουν καταρρεύσει και άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Στο twitter κυκλοφορούν ήδη αρκετά βίντεο και φωτογραφίες, που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

WATCH: Strong earthquake in eastern Turkey causes several buildings to collapse; no word on casualties pic.twitter.com/v1UGZIhTFN

a few hours ago a terrible earthquake has occured in turkey.



please, let's pray for them🙏



and as you see, rescue teams have already started to save the citizens who remained under the ruins...#Elazığ pic.twitter.com/x3M7j2xXDh