Μπροστά τους εξελίσσεται η δίκη για την καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ. Κι όμως, οι γερουσιαστές που θα κρίνουν το μέλλον του Αμερικανού προέδρου... βαριούνται.

Αμερικανικά ΜΜΕ κατηγορούν τα μέλη της Γερουσίας ότι φέρονται σαν βαριεστημένα σχολιαρόπαιδα, καθώς παίζουν παιχνίδια, κοιμούνται ή βρίσκουν άλλους τρόπους για να περάσουν οι ατελείωτες ώρες των ακροάσεων. Και βέβαια όλα αυτά παραβιάζουν τους κανονισμούς.



Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια της δίκης έχει ειπωθεί ότι η φερόμενη κατάχρηση εξουσίας από τον Τραμπ απειλεί τη δημοκρατία στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι γερουσιαστές έχουν ιδιαίτερο κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη δίκη, αφού αποτελούν το σώμα των ενόρκων που θα αποφασίσει αν πρέπει να καθαιρεθεί ο Τραμπ.

Κοιμούνται μέσα στη Γερουσία



Οι κανόνες επιβάλλουν στους γερουσιαστές να παραμένουν στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της δίκης. Όμως, τουλάχιστον 9 Δημοκρατικοί και 22 Ρεπουμπλικανοί σηκώθηκαν αρκετές φορές την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters.



Ίσως βέβαια αυτό να είναι καλύτερο από το γεγονός ότι κάποιοι αποκοιμήθηκαν. Ο Τζιμ Ρις και ο Τζιμ Ινχόφε είναι ανάμεσα στους γερουσιαστές που πήραν έναν υπνάκο. Ο Ρις, ο Ρεπουμπλικανός επικεφαλής της επιτροπής διεθνών σχέσεων της Γερουσίας, εθεάθη ακίνητος, με τα μάτια του κλειστά. Εκπρόσωπός του διέψευσε ότι είχε κοιμηθεί. Άκουγε προσεκτικά με τα μάτια του κλειστά, είπε στη Wall Street Journal.



Ο Ινχόφε, επίσης Ρεπουμπλικανός, αποκοιμήθηκε για λίγο, προτού τον σκουντήξει ο Τοντ Γιανγκ που κάθεται δίπλα του. Ο Μαρκ Γουόρνερ, Δημοκρατικός από τη Βιρτζίνια, είχε ακουμπήσει στο δεξί χέρι του, καλύπτοντας τα μάτια του, για 20 λεπτά.



Γερουσιαστής τους μοίρασε fidget spinners



Ο Ρίτσαρντ Μπερ μάλλον πίστεψε ότι βρήκε έναν καλό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η νύχτα. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Βόρεια Καρολίνα μοίρασε σε συναδέλφους του fidget spinners- ένα μικρό παιχνίδι που έγινε μανία πριν από λίγα χρόνια- για να τους βοηθήσει να... σκοτώσουν την ώρα.

Sen. Mike Rounds showed off his fidget spinner to reporters. pic.twitter.com/lEUEXyeozz