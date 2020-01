Νέα διαρροή από δεκάδες χιλιάδες έγγραφα της Cambridge Analytica αποκαλύπτει μια άνευ προηγουμένου χειραγώγηση των ψηφοφόρων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όλα ξεκίνησαν την Πρωτοχρονιά όταν ένας ανώνυμος λογαριασμός στο Twitter άρχισε να δημοσιεύει τα έγγραφα, δίνοντας στη δημοσιότητα links με υλικό σχετικά με τις εκλογές σε Μαλαισία, Κένυα και Βραζιλία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αρχεία για το Ιράν, του οποίου ο ισχυρός στρατηγός Κασέμ Σολεϊμανί δολοφονήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για τον Αμερικανό σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Τζον Μπόλτον, που απολύθηκε πρόσφατα.

Τα έγγραφα προέρχονται από λογαριασμούς email και σκληρούς δίσκους της Μπρίτανι Κάιζερ, πρώην σύμβουλος της Cambridge Analytica, η οποία αποφάσισε να προβεί στις σχετικές αποκαλύψεις μετά και τις εκλογές στη Βρετανία τον περασμένο μήνα.

CAMBRIDGE ANALYTICA—EXPOSED: "The document release includes previously unreleased emails, project plans, case studies, negotiations and more spanning at least 65 countries."



Democracy has been hacked.

Let's learn from our mistakes.#Hindsightis2020 pic.twitter.com/6P6wjlBgFv