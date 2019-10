Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πέρασμα του καταστροφικού τυφώνα Χαγκίμπις στην Ιαπωνία, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Επί ποδός βρίσκονται 110.000 στελέχη σωστικών συνεργείων για να συνδράμουν κατοίκους που παγιδεύτηκαν εξαιτίας πολυάριθμων πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Χαγκίμπις που σάρωσε τη χώρα.

Σπίτια βυθισμένα στα νερά, κατολισθήσεις, χείμαρροι: ο τυφώνας έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, ποσότητες κατακρήμνισης ρεκόρ, σπέρνοντας την καταστροφή τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην κεντρική και στην ανατολική Ιαπωνία. Κάτοικοι θάφτηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων, πνίγηκαν μέσα στα σπίτια τους, ή σκοτώθηκαν όταν τα αυτοκίνητά τους παρασύρθηκαν από χείμαρρους, ανάμεσά τους κι ένα παιδί.

Την Κυριακή, ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο πιο πρόσφατος απολογισμός ανέρχεται σε 35 νεκρούς και 11 αγνοούμενους. Εκτεταμένες πλημμύρες συνεχίζουν να πλήττουν την κεντρική νομαρχία Ναγκάνο, όπου αντιπλημμυρικό ανάχωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα τα νερά του ποταμού Τσικούμα να σαρώσουν κατοικημένη περιοχή και σπίτια να πλημμυρίσουν ως τον πρώτο όροφο.

Death toll from Typhoon Hagibis rises to 44 as search-and-rescue operations continue in flood- and landslide-hit areas of Japan; 14 others remain missing, according to Kyodo News



