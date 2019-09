O ζωολογικός κήπος του Βερολίνου ανακοίνωσε πως το πάντα που ζει εκεί, η Meng Meng, γέννησε δίδυμα.

«H Meng Menge έγινε μαμά. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, είμαστε άφωνοι», γράφει ο επίσημος λογαριασμός του ζωολογικού κήπου στο Twitter όπου έχει αναρτηθεί και ένα βίντεο.

Meng Meng became a mom – twice! We are so happy, we are speechless! ❤️🐼🍼🐼❤️

