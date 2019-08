H 16χρονη ακτιβίστρια για το κλίμα, η Γκρέτα Τουνμπεργκ, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερις μέρες την προσπάθεια διάπλου του Ατλαντικού με ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, ενημέρωσε τους followers της για την πορεία του ταξιδιού της.

«Τρώω και κοιμάμαι καλά και για την ώρα δεν νιώθω ναυτία. Η ζωή στο Malizia II (σ.σ. το όνομα του σκάφους) είναι σαν να έχει κατασκηνώσει σε τρενάκι του λούνα παρκ», έγραψε στο Twitter. Ακόμα βέβαια το σκάφος απέχει περίπου 2.500 ναυτικά μίλια μέχρι να φτάσει στον προορισμό του, τη Νέα Υόρκη.

Day 4. Pos 46° 20‘ N 015° 46‘ W

Eating and sleeping well and no sea sickness so far. Life on Malizia II is like camping on a roller coaster! pic.twitter.com/pf1PnqYCov